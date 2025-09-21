Michael Kim conquista Francia y hace historia en el DP World Tour

KIM, A GUSTO. Un cierre perfecto para una semana inolvidable.

El estadounidense Michael Kim se coronó este domingo en el Abierto de Francia, torneo perteneciente al DP World Tour, al firmar una tarjeta final de 65 golpes (-6) y alcanzar un acumulado de 268 golpes (-16). Su victoria se definió en el último hoyo, donde embocó un putt decisivo desde 4.8 metros, superando por un golpe al australiano Elvis Emylie y al francés Ko Jeong Weon, quienes compartieron el segundo lugar.

Kim completó el torneo con rondas de 69, 68, 66 y 65, mostrando consistencia y temple en uno de los campos más exigentes del circuito europeo. Esta victoria representa su primer título en el DP World Tour, y marca un nuevo capítulo en su carrera profesional.

UNA TRAYECTORIA MARCADA POR LA RESILIENCIA Y EL TALENTO

Michael Sangwon Kim, nacido el 14 de julio de 1993 en Seúl, Corea del Sur, emigró a los Estados Unidos a los siete años y creció en San Diego, California. Se formó como golfista en Torrey Pines High School y posteriormente en la Universidad de California, Berkeley, donde fue compañero de Max Homa. En 2013, recibió el Haskins Award y el Jack Nicklaus Award, reconocimientos al mejor golfista universitario del país.

Kim se convirtió en profesional en diciembre de 2013 y comenzó su carrera en el Web.com Tour, donde destacó por su consistencia. En 2018, ganó su primer título en el PGA Tour en el John Deere Classic, imponiéndose por ocho golpes y estableciendo récord de puntuación del torneo.

REGRESO TRIUNFAL TRAS AÑOS DE ALTIBAJOS

Tras su victoria en 2018, Kim enfrentó una etapa difícil: en 2019, falló el corte en 19 de 20 torneos y cayó al puesto 502 del ranking mundial. En la temporada 2020–21, apenas logró nueve cortes en treinta torneos, perdiendo su tarjeta del PGA Tour. Sin embargo, en 2022 regresó al Korn Ferry Tour y recuperó su lugar en el circuito principal para la temporada 2022–23.

En 2025, Kim mostró señales de recuperación al terminar segundo en el WM Phoenix Open, y ahora, con su triunfo en Francia, confirma que está de vuelta entre los protagonistas del golf mundial. Su victoria también lo posiciona como uno de los jugadores a seguir en los próximos torneos del DP World Tour y del PGA Tour.

UN TORNEO LLENO DE EMOCIONES Y SORPRESAS

El Abierto de Francia también tuvo momentos destacados con la participación de figuras como Brooks Koepka, ganador de cinco majors y ahora parte del LIV Golf, y el australiano Min Woo Lee, quienes lideraban tras la tercera ronda, pero terminaron a dos y tres golpes de Kim, respectivamente.

La victoria de Michael Kim no solo representa un logro personal, sino también una inspiración para quienes enfrentan altibajos en su carrera deportiva. Su historia es prueba de que la perseverancia y el trabajo constante pueden devolver a un atleta al más alto nivel.