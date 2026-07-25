Diablos Rojos repite la dosis a El Águila

A PUNTA DE TOLETAZOS. Los escarlatas conectaron un total de 15 imparables, siempre en el momento preciso, y se llevaron la serie ante los visitantes, que cada vez disminuyen sus posibilidades de llegar a los Playoffs. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Diablos Rojos del México tejió una ofensiva de cuatro carreras en la tercera entrada del segundo juego de la serie ante El Águilade Veracruz y venció 7-10, para llegar a 56 triunfos en la campaña y afianzarse en el liderato de la Zona Surde la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Los escarlatas conectaron un total de 15 imparables, siempre en el momento preciso, y se llevaron la serie ante los visitantes, que cada vez disminuyensus posibilidades de llegar a los Playoffs.

La carrera de la quiniela cayó en el cierre de la primera entrada, con el primero en el orden, Carlos Sepúlveda, quien conectó doble por el sendero izquierdo, avanzó a tercera en bola ocupada y anotó de pisa y corretras fly de Carlos Pérez.

La respuesta de los plumíferos se dio en la apertura de la segunda, con Austin Shelton, quien bateó doblete por el izquierdo y fue remolcado por Matthew Scheffler.

Veracruz timbró una más en la tercera, tras extrabase de Roberto Valenzuela, quien llegó a home por batazo de José Miranda, para que los visitantes se fueran al frente 2-1.

Respuesta escarlata

Juan Gamboa impactó sencillo al derecho, avanzó a segunda con hit de Sepúlveda, y a tercera en bola ocupada. Jonathan Bermúdez dio pasaporte a Jon Singleton y Pérez se embasó con sencillo entre short y segunda que impulsó a Gamboa. Finalmente, Julián Ornelas conectó vuelacercas por el jardín derecho, para el 2-5.

La ventaja de los escarlatas aumentó en la cuarta entrada, cuando Moisés Gutiérrez,bateando a la zurda, conectó jonrón solitario, por el jardín izquierdo.

Ofensiva veracruzana

Veracruz aprovechó el descontrol del relevo de EfraínContreras y Daniel Montañole conectó al central; fue a segunda con imparable de José Miranda, a tercera con sencillo de Andrés Álvarez y timbró de“caballito”, a Scheffler.

Ya en la sexta, recortaron aún más la desventaja, pues César Istúrizconectó el lanzamiento de Contreras para llegar a la primera colchoneta, pisó segunda en bola ocupada y anotó con sencillo de Montaño; mientras que Miranda, tras batear hit al derecho y avanzar a segunda con toque de Álvarez,se convirtió en carrera tras hit de Shelton,para poner la pizarra 5-6 y emocionar a los más de 17 mil aficionados que se dieron cita en el Estadio Harp Helú.

Fue un encuentro de muchas emociones,pues Diablos anotó una más en la sexta (Luis Liberato, en pisa y corre con elevado de Moisés Gutiérrez); y Veracruz trajo dos más a home,en la séptima, con Roberto Ramos y Roberto Valenzuela, con lo que parecía que sería un final cardiaco.

GRACIAS AL CIELO. . (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Pero los escarlatas tenían otros planes, pues el exligamayorista Robinson Canó demostró que aún guarda velocidad y anotó la octava de pisa y corre tras fly profundo de Julián Ornelas; y finalmente Franklin Barreto y Juan Gamboa hicieron lo propio en elcierre de la octava, para el 7-10 definitivo, y de esa forma se afianza la serie de este fin de semana.

Este domingo, a las 14:00 horas, se disputará el último de la serie, en el Estadio Alfredo Harp Helú,donde Veracruz buscará rescatar un triunfo de Ciudad de México.