Cruz Azul alza el trofeo de Campeón de Campeones

Campeón de Campeones: Toluca - Cruz Azul José Paradela (d) de Cruz Azul celebra un gol este sábado, en el partido de la final de Campeón de Campeones entre Toluca y Cruz Azul en el Dignity Health Sports Park en Los Ángeles, Estados Unidos. (Omar Alonso/EFE)

Cruz Azul engrosó este sábado su leyenda con la conquista del trofeo de Campeón de Campeones de la Liga MX tras imponerse por 1-3 al Deportivo Toluca en un duelo guiado por goles del argentino José Paradela y de Carlos Rodríguez con los que el club firmó una nueva página dorada en su historia.

La Máquina se adelantó en el marcador en el minuto 31 tras un disparo desde dentro del área de Paradela, aprovechando la asistencia de Carlos Rodríguez que puso en pie a una grada entregada a los azules, quienes acudían al duelo para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Los de Antonio ‘El Turco’ Mohammed respondieron con un tanto que selló el empate en los últimos compases de primer tiempo con un incontestable disparo a balón parado por parte de Alexis Vega que dejó el pulso acelerado de cara a la segunda parte.

Cruz Azul se recompuso del contragolpe del rival con un tanto en el 55 de Carlos Rodríguez y otro en el minuto 61 como parte de una jugada a balón parado de Paradela con los que consolidó no solo el encuentro sino la supremacía que ostentan como flamantes campeones de la Liga Mx de la actual temporada.

Empecinados en refrendar un prestigio que han logrado labrarse recientemente en la liga mexicana, Toluca salió al terreno con la batuta en mano, creando más ocasiones a portería que, aunque no llegaron a materializarse, significaron una demostración de fuerza del equipo del infierno escarlata.

Antes de marcar el tanto que le valió al empate al Toluca, Vega ya había puesto al guardameta rival, Kevin Mier, a trabajar con el aviso de dos disparos peligrosos que lo obligaron a salir de su zona de confort para despejar y evitar el gol.

Los azules tampoco se quedaron atrás y no se achantaron ante unos diablos que, si bien obtuvieron una mayor posesión de balón, carecieron de la profundidad necesaria para reflejarlo en el marcador.

Gabriel Fernández tuvo la oportunidad de agrandar distancias entre las filas de Huiqui antes del pitido final del primer tiempo al recibir un balón dentro del área cuando se encontraba solo ante la portería, pero tiró el balón para arriba.

El partido mantuvo la intensidad en el segundo tiempo, con un Toluca que disputó con ímpetu la posesión y buscó el arco rival, aunque sus aproximaciones carecieron de la profundidad necesaria y terminaron por neutralizarse ante el orden de la zaga celeste.

El conjunto escarlata estuvo muy cerca de inclinar la balanza con una jugada a balón parado en los últimos minutos de juego que hizo tambalear la defensa, aunque el cobro terminó marchándose por arriba del travesaño.

Esta valiosa victoria amarra el boleto de Cruz Azul para la Campeones Cup, el trofeo que enfrenta a los monarcas de la Liga MX y la MLS, donde se medirá el próximo 16 de septiembre en el NU Stadium ante el todopoderoso Inter Miami de Lionel Messi.