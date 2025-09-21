Santos vs Atlético San Luis: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Santos juega hoy contra Atlético San Luis Los laguneros buscan retomar la senda del triunfo

Santos Laguna recibe este domingo 21 de septiembre a Atlético de San Luis en el Estadio TSM Corona, en un duelo correspondiente a la novena jornada del Apertura 2025 de la Liga MX.

Ambos equipos buscan sumar tres puntos para escalar posiciones en la tabla general de la primera división del futbol mexicano y acercarse a los puestos de Play-In, por lo que el encuentro se perfila como un choque que podría resultar interesante.

La irregularidad de los Guerreros y la necesidad de mantener la racha positiva de los potosinos generan una gran expectativa entre los aficionados, que están pendientes del resultado.

Previa y pronóstico Santos vs. Atlético San Luis | Jornada 9 de la Liga MX

Santos Laguna y Atlético de San Luis llegan a la jornada 9 con siete puntos cada uno, derivados de dos victorias, un empate y cinco derrotas, lo que refleja la irregularidad de ambos equipos en el Apertura 2025.

Los Guerreros, dirigidos por Francisco Rodríguez, necesitan encontrar consistencia después de empatar 2-2 ante Atlas en la jornada anterior, mientras que los potosinos, bajo el mando de Guillermo Abascal, buscarán mantener su racha positiva frente a Santos y consolidarse como un rival difícil de vencer.

Los enfrentamientos recientes entre Santos y Atlético San Luis reflejan un dominio histórico favorable a los visitantes, que han ganado los tres partidos más recientes contra los laguneros, anotando exactamente tres goles en cada encuentro.

Santos, por su parte, intentará revertir esta tendencia y aprovechar la localía para consolidarse en la tabla y sumar confianza de cara a la segunda mitad del torneo. Este panorama anticipa un partido intenso, táctico y ofensivo desde el primer minuto.

La expectativa apunta a un duelo disputado, donde la efectividad en el ataque y la solidez defensiva definirán al ganador. El pronóstico es de un empate.

¿A qué hora juegan Santos vs. Atlético San Luis hoy?

El encuentro comenzará a las 17:00 horas en el Estadio TSM Corona.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Santos vs. Atlético San Luis?

El partido se podrá seguir en transmisión en vivo por Vix Premium.

Alineaciones probables Santos vs. Atlético San Luis

Santos Laguna (probable):Carlos Acevedo; Bruno Amione, Kevin Balanta, Haret Ortega, Javier Abella; Javier Güémez, Kevin Palacios; Ramiro Sordo, Aldo López, Cristian Dájome; Bruno Barticciotto.

Atlético San Luis (probable):Andrés Sánchez; Juan Sanabria, Eduardo Águila, Robson, Javier Suárez; Rodrigo Dourado, Sebastien Salles-Lamonge; Óscar Macías, Benjamín Galdames, Joao Pedro; Miguel García.