Chivas vs Pumas EN VIVO: horario, canal, cómo y dónde ver el partido en vivo Liga MX

Partido Pumas vs Chivas EN VIVO Foto: La Crónica

La Jornada 13 del Clausura 2026 cierra este domingo con uno de los partidos más esperados del torneo: Chivas recibe a Pumas en el Estadio Akron, en un duelo que puede mover la parte alta de la tabla y marcar el rumbo de ambos rumbo a la Liguilla.

El Rebaño llega como líder general con 30 puntos, en plena racha positiva y con la posibilidad de firmar una noche histórica ante su afición. Del otro lado, Pumas aparece como uno de los rivales más incómodos del semestre, instalado en los primeros puestos y con argumentos futbolísticos para dar el golpe en Guadalajara.

Chivas vs Pumas: horario del partido de hoy de la Liga MX

El partido de la Jornada 13 del Clausura 2026 se jugará la noche de este domingo 5 de abril en el Estadio Akron en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Chivas vs Pumas: ¿cómo y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX hoy?

Si no te quieres perder ni un sólo minuto de esta emocionante encuentro entre estos dos coloso del fútbol, podrás seguir la transmisión en vivo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming:

Prime Video

Cómo llegan Chivas y Pumas desde su último partido

Chivas

El Guadalajara vive uno de sus mejores momentos recientes. Llega tras cuatro victorias consecutivas y recuperó el liderato del torneo gracias a una versión mucho más sólida en defensa, mejor circulación en medio campo y contundencia ofensiva.

La pausa por Fecha FIFA incluso potenció su narrativa, porque varios futbolistas rojiblan

cos fueron base de la Selección Mexicana, reforzando la sensación de que el equipo atraviesa un punto alto tanto anímico como futbolístico.

Pumas

Pumas se mantiene en la parte alta con 23 puntos y solo una derrota en el semestre, lo que lo convierte en una visita de máximo riesgo para el Rebaño.

Los universitarios llegan con el objetivo de demostrar que también son contendientes serios al título. Ganar en el Akron no solo tendría valor por la tabla, sino por el golpe emocional que representaría rumbo a la fase final.

Posibles alineaciones Chivas vs Pumas

Chivas

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Daniel Aguirre, José Castillo, Bryan González y Diego Campillo

Mediocampistas: Luis Romo, Richard Ledezma, Fernando González y Efraín Álvarez

Delanteros: Armando González y Roberto Alvarado

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva y Álvaro Ángulo

Mediocampistas: Uriel Antuna, Jordan Carrillo, Pedro Vite y Alan Medina

Delanteros: Robert Morales y Juninho

Chivas vs Pumas hoy EN VIVO: conoce el horario, dónde ver el partido, cómo llegan ambos equipos y las posibles alineaciones de la Jornada 13 del Clausura 2026.