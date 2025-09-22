San Luis Potosí recibe la XV Copa Centro de Golf Infantil-Juvenil

OBJETO DEL DESEO. Los golfistas participantes pelearán palmo a palmo por llevarse a casa el,anhelado trofeo.

La XV Copa Centro se celebrará del 25 al 28 de septiembre de 2025 en San Luis Potosí, marcando el inicio oficial de la temporada 2025-2026 del golf infantil-juvenil, bajo la supervisión del Comité Nacional Infantil Juvenil de la Federación Mexicana de Golf.

Las sedes serán tres reconocidos campos: La Loma Club de Golf, Club Campestre de San Luis y Alquerías de Pozos Golf Course, donde se reunirán los mejores exponentes juveniles del país en distintas categorías.

CAMPEONES QUE BUSCARÁN REPETIR HAZAÑA

En la edición anterior, celebrada en Querétaro, destacaron los triunfos de Joshua Hong y María Alcocer en la categoría 18 y menores. Hong, del Club Campestre de Querétaro, firmó una espectacular ronda final de 62 golpes, libre de bogeys, para cerrar con 203 golpes (-13), superando por amplio margen a Eduardo Kuri y Jorge Emilio Hernández.

Por su parte, María Alcocer, jugadora local, se coronó con 219 golpes, superando a Alejandra Botaya y Miren Ontañón. En otras categorías, también brillaron Mauricio Garduño, María Fernanda Giles, Carlos Humberto Gutiérrez, Natalia Nava, Mathias Calderón, Quetzali Valentina León, Mauricio Campuzano, Allegra Rosendo, Joss Guzmán y Ana Paula Salas.

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS Y SEDES

Para esta edición, la categoría 18 y menores jugará en La Loma Club de Golf, la 15 y menores en el Club Campestre de San Luis, y la 7 y menores en Alquerías de Pozos Golf Course, lo que permitirá una logística eficiente y una experiencia de alto nivel para los participantes.

La Copa Centro es uno de los torneos más importantes del calendario juvenil, y representa una plataforma clave para el desarrollo de futuras figuras del golf mexicano.

Programa Oficial de la XV Copa Centro