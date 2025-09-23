Chivas vs Necaxa: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Guadalajara en Liga MX

Chivas vs Necaxa Guadalajara recibe a Rayos en el Estadio Akron (Crónica Digital)

Club Deportivo Guadalajara juega hoy contra Necaxa en partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El escenario del partido será el Estadio Akron, casa de Chivas.

Los dos equipos llegan con la obligación de ganar para mantenerse en la carrera por el Play-In, conscientes de que un tropiezo podría costarles caro en la tabla.

La expectativa entre los aficionados rojiblancos crece por el regreso de Fernando Gago, ahora al frente de los Rayos. El técnico argentino, con pasado en el banquillo del Rebaño Sagrado, vuelve a pisar la cancha de Zapopan en un duelo cargado de simbolismo para la afición del Guadalajara, que se mantendrá a la expectativa del resultado de este juego de la primera división del futbol mexicano.

Previa y pronóstico Chivas vs. Necaxa | Jornada 10 de la Liga MX

Guadalajara vive semanas irregulares. Logró vencer a América en el Clásico Nacional, pero después se desplomó con una goleada en ante Toluca. El Rebaño marcha en el lugar 13 con ocho puntos, a solo tres de la zona de clasificación, y necesita demostrar que lo de hace dos semanas no fue un espejismo.

Necaxa, en contraste, cortó una racha negativa al vencer al Puebla en Aguascalientes, aunque todavía arrastra la deuda pendiente de no poder sumar como visitante.

Con nueve unidades en la bolsa y ocupando la posición 12, los Rayos saben que un triunfo en el Akron podría significar un salto anímico y competitivo de alto valor.

El pronóstico luce equilibrado, aunque los antecedentes favorecen al Guadalajara. Los rojiblancos no pierden en casa contra Necaxa desde 2019 y acumulan seis encuentros invictos en Jalisco frente a este rival.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Necaxa hoy?

El partido de la Jornada 10 del Apertura 2025 entre Chivas y Necaxa se disputará este martes 23 de septiembre en el Estadio Akron. El silbatazo inicial está programado a las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Chivas vs. Necaxa?

Los aficionados podrán seguir en vivo el encuentro a través de Amazon Prime Video, plataforma que transmite en exclusiva los juegos de local del Guadalajara durante este torneo.

Alineaciones probables Chivas vs. Necaxa

Chivas: Raúl Rangel; Miguel Tapias, Luis Romo, Diego Campillo; José Castillo, Rubén González, Omar Govea, Bryan González; Santiago Sandoval, Efraín Álvarez, Armando González.

Necaxa: Luis Unsain; Agustín Oliveros, Alexis Peña, Diego De Buen, Cristian Calderón; Agustín Palavecino, José Rodríguez, Kevin Ante, Pável Pérez; Tomás Badaloni, Raúl Sánchez.