España vs Perú en Puebla: fecha de preventa de boletos para el partido antes del Mundial

Las selecciones de España y Perú se enfrentarán en un partido amistoso previo al Mundial 2026, el cual se disputará el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc.

Este encuentro forma parte de la preparación de ambas selecciones rumbo a la Copa del Mundo, por lo que se espera un partido atractivo y con figuras internacionales en la cancha.

Preventa boletos España vs Perú: Fechas y precios confirmados

Durante un encuentro con medios posterior a la presentación oficial del partido en el Estadio Cuauhtémoc, José Luis García Parra, coordinador del Gabinete del Gobierno de Puebla, adelantó las fechas clave para comprar boletos del España vs. Perú:

Preventa: 27 de abril de 2026

Venta general: 1 de mayo de 2026

El funcionario detalló que las entradas podrán comprarse a través de Boletomóvil y pronto compartirán en las redes oficiales del gobierno de Puebla y de la boletera la lista completa de precios, los cuales van desde 1,700 pesos.

México, escenario mundial 🌎🔥



Puebla recibirá a las selecciones de España y Perú en un partido amistoso rumbo al Mundial 2026 ⚽️



Gracias por la invitación gobernador @armentapuebla_ y Gabriela “La Bonita” Sánchez 🙌🏻



México los recibe con los brazos abiertos 🇲🇽🇪🇸🇵🇪 pic.twitter.com/4Pf9rgzAA1 — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) April 9, 2026

Alta expectativa entre los aficionados

El interés por este partido ha crecido debido al nivel de ambas selecciones. España llega como una de las potencias del futbol mundial, mientras que Perú buscará medirse ante un rival de jerarquía antes del Mundial.

Recomendaciones para conseguir boletos

Ante la posible alta demanda, se recomienda a los aficionados mantenerse atentos a los canales oficiales y adquirir sus entradas lo antes posible una vez que estén disponibles, especialmente durante la preventa.