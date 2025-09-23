¿Cuándo y cómo se juega la Ryder Cup?

Promete grandes emociones. La Ryder Cup reúne cada dos años a lo más selecto del golf de América y Europa. (Foto especial)

Entre el viernes y el domingo próximos, el equipo local de los Estados Unidos se disputará ante el de Europa la Ryder Cup, trofeo que defienden los visitantes que ganaron en Roma en 2023.

Cada partido vale un punto y, en caso de empate, se otorga medio punto a cada equipo.

El primer equipo que alcance los 14.5 puntos gana el trofeo. Si el marcador global termina en empate 14-14, el equipo que es el vigente ganador de la Ryder Cup retiene el título. En este caso, Europa, ganador en 2023 en la cita de Roma.

Foursomes (viernes y sábado, sesión de mañana)

En los foursomes (sesiones de 4 partidos), cada equipo formado por dos golfistas juega una sola pelota; pega cada jugador de manera alternada. Gana el hoyo el equipo que lo complete en menos golpes. Un jugador ejecuta la salida en los hoyos impares, y otro en los pares.

Compromiso. Para Scottie Scheffler ganar en casa ante su gente sería un logro extra en su carrera. (@RyderCupUSA)

Fourball (viernes y sábado, sesión de tarde)

En los fourballs (sesiones de 4 partidos) se enfrentan equipos de dos jugadores y cada uno juega su propia pelota. Gana el hoyo el equipo del jugador con mejor resultado.

Formato del domingo (12 partidos individuales)

Reto. Rory McIlroy (i), dos del mundo, no teme jugar ante un público ruidoso que hará de todo para que los europeos no puedan revalidar el título. (@RyderCupEurope)

En la tercera y última jornada se disputan 12 partidos individuales en modalidad match play (hoyos ganados). Cada partido ganado aporta un punto al equipo del jugador que lo consigue. En caso de empate, cada equipo se lleva medio punto.

Los dos equipos entregan un listado con el orden del partido en el que actuará cada uno de sus jugadores y así es como surgirán los emparejamientos.

Los equipos:

El equipo EU contará con Scottie Scheffler (uno del mundo), Collin Morikawa, Sam Burns, J.J. Spaun, Cameron Young, Patrick Cantlay, Justin Thomas, Harris English, Bryson DeChambeau, Russell Henleyr, Ben Griffin y Xander Schauffele.

El equipo de Europa tendrá a Rory McIlroy (2 del mundo), Viktor Hovland, Sepp Straka, Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Ludvig Aberg, Tyrrell Hatton, Robert MacIntyre, Matt Fitzpatrick, Rasmus Hojgaard, Jon Rahm, Justin Rose.