“Hay que trabajar muy duro para hacer un gran Mundial en casa”: Hirving ‘Chucky’ Lozano

EXPERIENCIA. Lozano se incorpora al Tri gracias a su calidad y trayectoria futbolística.

Hirving Lozano atraviesa una etapa de plenitud en su carrera. Tras su llegada al San Diego FC, equipo debutante en la MLS, el atacante mexicano ha encontrado estabilidad, alegría y rendimiento. “Todo ha sido muy bonito. La gente, la comida, el club... me siento muy contento”, expresó en entrevista con EFE.

El equipo californiano es líder de la Conferencia Oeste y uno de los principales candidatos al título. Lozano ha sido pieza clave con nueve goles y nueve asistencias, y confiesa que disfruta más el gol: “Se dice que los goles son amores, es muy bonito marcar y ayudar al equipo”.

REGRESO AL TRI Y CONEXIÓN CON JAVIER AGUIRRE

Después de más de un año de ausencia por temas de salud, Lozano volvió a vestir la camiseta de la Selección Mexicana en la última fecha FIFA. “Fue maravilloso regresar, me recibieron muy bien. Hay un gran grupo y eso es muy bonito”, comentó.

Sobre su relación con el técnico nacional, Javier Aguirre, el delantero destacó la buena comunicación: “Ya habíamos platicado antes, pero no pude asistir por salud. Ahora que trabajé con él, fue muy agradable. Tiene ideas claras y sabe lo que quiere”.

EL SUEÑO DE UN MUNDIAL EN CASA

Con la Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca, Lozano tiene claro el objetivo: “Tratar de hacer un gran Mundial porque es en casa”. Para lograrlo, enfatiza la importancia de seguir trabajando en el estilo de juego que propone el cuerpo técnico: “Hay tiempo para mejorar, paso a paso. Hay que trabajar muy duro para eso”.

El atacante, que ya disputó los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, se perfila como uno de los líderes del equipo mexicano en la justa continental, donde el Estadio Azteca será uno de los escenarios principales.

EUROPA, FAMILIA Y EL ORIGEN DE ‘CHUCKY’

Al mirar atrás, Lozano recuerda con emoción su paso por Europa, donde brilló en PSV Eindhoven y Napoli, equipo con el que ganó el Scudetto en 2023. “Ser campeón en Italia fue increíble, igual que en Holanda. Agradezco mucho esas oportunidades”, dijo.

Sobre su apodo, reveló que nació en su etapa en Pachuca, cuando solía hacer bromas a sus compañeros: “Me gustaba asustarlos en el cuarto. Me preguntaron si me molestaba que me dijeran ‘Chucky’ y dije que no. Desde entonces se quedó. Me gusta mucho, es especial”.