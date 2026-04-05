Penal polémico rescata a Chivas y mantiene el liderato; vuelve la controversia arbitral en el Akron

El delantero Armando “La Hormiga” González convirtió un penalti en el minuto 90+12 para darle al Guadalajara un empate 2-2 frente a los Pumas UNAM, resultado que confirmó a los tapatíos como líderes del torneo Clausura, tras disputarse 13 jornadas.
González se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol mexicano y candidato natural a la Selección rumbo al Mundial, al marcar los dos tantos rojiblancos y liderar en solitario la tabla de goleo con 12 anotaciones, una más que el italiano Joao Pedro, del Atlético de San Luis.
PUMAS GOLPEÓ PRIMERO; CHIVAS REACCIONÓ TARDE
El partido fue dramático y cambiante. Guadalajara dominó el primer tiempo en posesión y llegadas, pero careció de contundencia. Los universitarios, en cambio, fueron eficaces y se adelantaron con gol de Uriel Antuna, además de un autogol de José Castillo, que parecía encaminar la victoria visitante.
En el complemento, Chivas encerró a Pumas en su campo y encontró premio con un cabezazo de González al 70’, antes del desenlace que desató la polémica nacional.
EL PENAL DEL 90+12: VAR, REGLAMENTO Y POLÉMICA
La jugada decisiva llegó al minuto 99, cuando el árbitro sancionó falta de Rubén Duarte sobre Roberto Alvarado dentro del área, decisión que fue revisada y ratificada por el VAR. Armando González ejecutó con frialdad y desató la euforia en el Estadio Akron.
No obstante, la marcación del penal fue ampliamente cuestionada. Especialistas señalaron criterio laxo, contacto mínimo y exceso de tiempo añadido, generando un debate arbitral a nivel nacional, tendencia en redes y programas de análisis deportivo.
TABLA GENERAL: PRESIÓN EN LA CIMA
Con el resultado, Chivas llegó a 31 puntos (10 triunfos, un empate y dos derrotas), cuatro más que Cruz Azul, que pese a perder 1-2 ante Pachuca, se mantuvo como segundo.
Toluca, campeón vigente, cayó 1-0 ante Querétaro, penúltimo de la tabla, mientras que Pachuca subió al cuarto sitio con 25 unidades, una más que Pumas, que cierra el top 5.
RESULTADOS DESTACADOS Y DUELO DE GOLEADORES
En otros partidos, Santos Laguna logró un heroico empate 1-1 ante América, que jugó más de 20 minutos con un hombre de más; Cristian Dájome igualó el tanto de Alexis Gutiérrez.
Además:
- León venció 2-0 a Atlas, con goles de los colombianos Diber Cambindo y Daniel Arcila.
- San Luis derrotó 2-1 a Monterrey, con goles de Joao Pedro y David Rodríguez.
Joao Pedro llegó a 11 goles y mantiene duelo directo por el título de goleo con González.
LA NOTA NEGRA: REAPARECE EL GRITO HOMOFÓBICO
La jornada volvió a quedar marcada por el grito homofóbico contra el portero rival, registrado en varios estadios, incluido el Akron, sin aplicación efectiva del protocolo por parte de árbitros ni autoridades, situación documentada y asentada en reportes oficiales previos en el mismo inmueble.
JORNADA 14 DEL CLAUSURA
Viernes 10 de abril
- Puebla vs León
- Juárez FC vs Tijuana
Sábado 11 de abril
- Querétaro vs Necaxa
- Tigres UANL vs Guadalajara
- Atlas vs Monterrey
- Pachuca vs Santos Laguna
- América vs Cruz Azul
Domingo 12 de abril
- Pumas UNAM vs Mazatlán
- Toluca vs San Luis