Deportes

Empate agónico con sello de esperanza mundialista

Penal polémico rescata a Chivas y mantiene el liderato; vuelve la controversia arbitral en el Akron

Por Francisco Ortiz Mendoza y EFE
EXCELENTE CIERRE DE JORNADA DOMINICAL. Chivas y Pumas se dieron hasta con la cubeta.

El delantero Armando “La Hormiga” González convirtió un penalti en el minuto 90+12 para darle al Guadalajara un empate 2-2 frente a los Pumas UNAM, resultado que confirmó a los tapatíos como líderes del torneo Clausura, tras disputarse 13 jornadas.

González se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol mexicano y candidato natural a la Selección rumbo al Mundial, al marcar los dos tantos rojiblancos y liderar en solitario la tabla de goleo con 12 anotaciones, una más que el italiano Joao Pedro, del Atlético de San Luis.

PUMAS GOLPEÓ PRIMERO; CHIVAS REACCIONÓ TARDE

El partido fue dramático y cambiante. Guadalajara dominó el primer tiempo en posesión y llegadas, pero careció de contundencia. Los universitarios, en cambio, fueron eficaces y se adelantaron con gol de Uriel Antuna, además de un autogol de José Castillo, que parecía encaminar la victoria visitante.

En el complemento, Chivas encerró a Pumas en su campo y encontró premio con un cabezazo de González al 70’, antes del desenlace que desató la polémica nacional.

EL PENAL DEL 90+12: VAR, REGLAMENTO Y POLÉMICA

La jugada decisiva llegó al minuto 99, cuando el árbitro sancionó falta de Rubén Duarte sobre Roberto Alvarado dentro del área, decisión que fue revisada y ratificada por el VAR. Armando González ejecutó con frialdad y desató la euforia en el Estadio Akron.

No obstante, la marcación del penal fue ampliamente cuestionada. Especialistas señalaron criterio laxo, contacto mínimo y exceso de tiempo añadido, generando un debate arbitral a nivel nacional, tendencia en redes y programas de análisis deportivo.

TABLA GENERAL: PRESIÓN EN LA CIMA

Con el resultado, Chivas llegó a 31 puntos (10 triunfos, un empate y dos derrotas), cuatro más que Cruz Azul, que pese a perder 1-2 ante Pachuca, se mantuvo como segundo.

Toluca, campeón vigente, cayó 1-0 ante Querétaro, penúltimo de la tabla, mientras que Pachuca subió al cuarto sitio con 25 unidades, una más que Pumas, que cierra el top 5.

RESULTADOS DESTACADOS Y DUELO DE GOLEADORES

En otros partidos, Santos Laguna logró un heroico empate 1-1 ante América, que jugó más de 20 minutos con un hombre de más; Cristian Dájome igualó el tanto de Alexis Gutiérrez.

Además:

  • León venció 2-0 a Atlas, con goles de los colombianos Diber Cambindo y Daniel Arcila.
  • San Luis derrotó 2-1 a Monterrey, con goles de Joao Pedro y David Rodríguez.

Joao Pedro llegó a 11 goles y mantiene duelo directo por el título de goleo con González.

LA NOTA NEGRA: REAPARECE EL GRITO HOMOFÓBICO

La jornada volvió a quedar marcada por el grito homofóbico contra el portero rival, registrado en varios estadios, incluido el Akron, sin aplicación efectiva del protocolo por parte de árbitros ni autoridades, situación documentada y asentada en reportes oficiales previos en el mismo inmueble.

JORNADA 14 DEL CLAUSURA

Viernes 10 de abril

  • Puebla vs León
  • Juárez FC vs Tijuana

Sábado 11 de abril

  • Querétaro vs Necaxa
  • Tigres UANL vs Guadalajara
  • Atlas vs Monterrey
  • Pachuca vs Santos Laguna
  • América vs Cruz Azul

Domingo 12 de abril

  • Pumas UNAM vs Mazatlán
  • Toluca vs San Luis

