La impredecible Liga MX

YA NO SON IMBATIBLES. Hasta la semana pasada, Cruz Azul y Toluca parecían los equipos a vencer, pero ambos perdieron: uno como local y el otro ante uno de los peores del torneo. (Isaac Ortiz/Isaac Ortiz)

Así como la criticamos constantemente, también hay que decirlo: la Liga MX es impredecible, incomprensible, imposible de pronosticar y, por lo menos para mí, muy entretenida.Terminó una de las jornadas más extrañas que recuerdo, marcada por resultados inesperados y golpes a los supuestos favoritos.

Hasta la semana pasada, Cruz Azul y Toluca parecían los equipos a vencer, pero ambos perdieron: uno como local y el otro ante uno de los peores del torneo. En cuestión de días, dejaron de lucir imbatibles y el papel de favorito quedó en solitario para Chivas, aunque con la gran duda de cómo responderá sin sus seleccionados en la liguilla.

SORPRESAS EN CADENA Y UN TORNEO ABIERTO

Los resultados inesperados no se detuvieron ahí: la derrota de Rayados en casa, la caída de Tigres en Tijuana y el empate del América ante Santos, último de la tabla. Lo más llamativo: los laguneros igualaron con un hombre menos y, aun así, le sacaron puntos a las Águilas.

Después de esta fecha, el torneo queda completamente abierto y con un cierre que promete más sorpresas. Eso sí, también obliga a analizar el mal momento de equipos que aspiraban al título, como Monterrey, Tigres y América, hoy fuera del top cinco.

LA PELEA REAL Y LAS INCÓGNITAS RUMBO A LA LIGUILLA

Arriba, ya se abrió una brecha clara. La lucha por los primeros cuatro lugares parece reducida a Chivas, Cruz Azul, Toluca, Pachuca y Pumas. La gran interrogante será el impacto de las ausencias por convocatorias.

Para mí, Toluca mantiene ligera ventaja por el técnico que tiene y por saber rotar mejor a su plantel, a diferencia de la Máquina y el Rebaño. Pumas será incómodo, competitivo y capaz de sorprender; además, no perderá jugadores por el Tricolor, una paradoja histórica, pero un alivio para su presente urgido de títulos.

Creo que de estos cuatro saldrá el campeón. A Pachuca no lo veo coronándose, aunque tampoco será un rival fácil para nadie.

CRISIS, PROYECTOS Y EL “CABALLO NEGRO”

En el resto, la reestructuración del América tomará más de un torneo. La duda es si mantendrán a Jardine. Para mí, deben retenerlo a como dé lugar, darle una pretemporada larga y margen para rearmar el equipo: es una oportunidad que el brasileño se ha ganado.

Rayados es un desastre que necesita decisiones fuertes: desde la continuidad del proyecto de “Tato” Noriega hasta la del entrenador.Con Tigres, nadie querrá cruzarse en la liguilla. Puede ser el “caballo negro”, siempre y cuando recupere el nivel de sus extranjeros, hoy la mayor preocupación.

Arranca la recta final y no hay un claro favorito a falta de cuatro jornadas. Como aficionado, se agradece. Podemos criticar muchas cosas de nuestro futbol, pero su imprevisibilidad lo hace, sin duda, muy divertido.