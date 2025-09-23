Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la jornada 10 | Apertura 2025

La segunda parte del torneo regular comienza con una jornada de media semana en el futbol mexicano. En el partido estelar, tendremos un duelo digno de liguilla con en enfrentamiento entre Toluca y Monterrey, quienes son las dos mejores ofensivas en lo que va del torneo. Mientras tanto, Cruz Azul defenderá su liderato general y su invicto recibiendo a los Gallos Blancos de Querétaro.

Partidos, fechas y horarios del Apertura 2025 | Jornada 10

Apertura 2025 | Jornada 10 Toluca y Monterrey disputarán el partido estelar en esta jornada de media semana para arrancar la segunda mitad del torneo regular.

Puebla vs Pachuca | martes 23 de septiembre (19:00 horas)

La Franja no ha podido levantar ni con la llegada de Hernán Cristante al banquillo. El cuadro camotero llega como el último de la clasificación general y una nueva derrota podría diluir sus posibilidades reales de liguilla. Por su parte, Pachuca tiene cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. Jaime Lozano se encuentra bajo presión por volver al camino de la victoria y necesita resultados favorables en esta doble fecha.

Chivas vs Necaxa | martes 23 de septiembre (19:07 horas)

A pesar de su victoria en el Clásico Nacional, Chivas sigue mostrando inconsistencias en su nivel de juego. Ahora, tendrá un tercer partido consecutivo en casa luego de su empate con Tigres y la derrota frente a Toluca. En frente, tendrán a su ex entrenador, el argentino Fernando Gago, quien regresa al Akron luego de su polémica salida a Boca Juniors en el 2024 ahora dirigiendo a unos ‘Rayos’ que quieren meterse a la pelea por puestos de liguilla.

FC Juárez vs Pumas | martes 23 de septiembre (21:00 horas)

‘Bravos’ y Pumas se reencuentran meses después del “partido de la tormenta de arena”. Estos dos equipos se enfrentaron en el Play-In de la temporada pasada en un encuentro que se restrasó por condiciones atmosféricas adversas y que Universidad Nacional ganó en penales. El equipo de Efraín Juárez volvió a dejar ir una victoria en casa y son el equipo con más empates en lo que va de la temporada.

León vs Mazatlán | martes 23 de septiembre (21:10 horas)

‘La Fiera’ sigue sin encontrar el rumbo y la afición comienza a impacientarse. Los esmeraldas son la segunda peor ofensiva del torneo con apenas ocho goles marcados y vienen de sufrir una derrota por goleada frente a Xolos. Mazatlán continúa navegando en un mar de irregularidad y suma tres derrotas y un empate como visitante mientras busca llegar a su primera liguilla como equipo de primera división.

Cruz Azul vs Querétaro | miércoles 24 de septiembre (18:00 horas)

El equipo cementero tomó el liderato general de la tabla tras la jornada 9 y buscan mantenerse en lo alto de la clasificación. Los nuevos ‘Larca Boys’ son los únicos invictos que quedan en este torneo con un paso de siete victorias y dos empates, lo que los comienza a perfilar para ser el primer invitado a la liguilla. Gallos Blancos viene de conseguir un triunfo inesperado en Pachuca, pero se mantiene en la parte baja de la clasificación. Una segunda sorpresa podría ser el impulso que necesitan para encarar la segunda parte de la temporada.

Tigres vs Atlas | miércoles 24 de septiembre (19:00 horas)

Después de dos empates seguidos, los Tigres han caído un par de puestos en la clasificación y esperan volver al camino del triunfo en casa. Una vez más, los de la UANL han apelado a la defensiva como su mayor fortaleza con solo 9 goles recibidos, siendo los mejores en este ámbito. Atlas suma apenas una victoria en lo que va de esta campaña y está como uno de los últimos tres equipos de la clasificación.

Toluca vs Monterrey | miércoles 24 de septiembre (20:00 horas)

En el partido estelar de esta fecha doble, tendremos un duelo de pesos completos. Toluca, campeón del futbol mexicano y con la mejor ofensiva de la liga (22 goles) recibe a los Rayados de Monterrey. El cuadro regiomontano ya cuenta con Anthony Martial, quien ya vio sus primeros minutos el pasado fin de semana y se espera que se convierta en un jugador estelar de la liga.

Atlético de San Luis vs América | miércoles 24 de septiembre (21:00 horas)

Los Potosinos tienen al goleador individual de este torneo, pero eso no ha sido suficiente para estar peleando en la parte alta de la clasificación. Ahora, necesitan hacerse fuertes en casa si quieren regresar a la liguilla. Las Águilas, por su parte, vienen de conseguir un empate en los últimos minutos frente a Rayados y una victoria podría colocarlos de nueva cuenta en el top 2.

Santos Laguna vs Tijuana | miércoles 24 de septiembre (21:00 horas)

Finalmente, la actividad de media semana cierra en ‘La Comarca’. Los ‘Guerreros perdieron en casa nuevamente y son uno de los equipos con más derrotas como locales. Por su parte, los Xolos del ‘Loco’ Abreu continúan a la alza y están muy cerca de la parte alta de la clasificación general sin hacer mucho ruido mediático.