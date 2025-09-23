Scottie Scheffler aplaude el anuncio de la visita de Trump durante la Ryder Cup

Ryder Cup. Scottie Scheffler, número uno del mundo, dice tener buena amistad con Donald Trump y que de vez en cuando le manda mensajes después de sus victorias. (Foto especial)

El golfista número uno del mundo, Scottie Scheffler, consideró este martes “extremadamente importante” la anunciada visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Ryder Cup, que se jugará de viernes a domingo en la cancha de Bethpage Black, cerca de Nueva York, para apoyar al equipo estadounidense frente al europeo.

“Han sido semanas difíciles para nuestro país con todo lo que ha pasado”, explicó el golfista estadounidense, poco menos de dos semanas después del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, un drama que ha reavivado las profundas divisiones políticas estadounidenses. “Tener a nuestro presidente aquí representando a los Estados Unidos de América, aunque sea para un torneo de golf, es extremadamente importante para nosotros y estamos encantados de estar en casa con nuestro público”, añadió.

Trump tiene previsto asistir el viernes al primer día de la Ryder Cup, que se disputará en Farmingdale, cerca de Nueva York, pero aún no se conoce la hora exacta de su visita. “Creo que todos los miembros de nuestro equipo estamos muy orgullosos de ser estadounidenses. La bandera significa mucho para nosotros. Estar aquí, en Nueva York, también es muy especial”, sostuvo Scheffler.

El número uno mundial y con seis victorias esta temporada reveló que tiene una relación especial con el mandatario estadounidense. “El presidente es bastante simpático. Le encanta el golf, le encanta apoyar a los golfistas. De vez en cuando me llama o me envía un mensaje de texto después de mis victorias”, contó.

Una muestra de respeto

El capitán del equipo estadounidense, Keegan Bradley, se mostró “profundamente honrado” por la visita de Trump. Bradley dijo que la atención de Trump no sería una distracción para su equipo, que cuenta con 12 jugadores clasificados entre los 23 mejores del mundo. “Es algo realmente fenomenal cada vez que puedes estar cerca de un presidente en ejercicio, pero cuando representas a tu país en un lugar como Bethpage Black, en Nueva York, tener al presidente allí para apoyarte es algo simplemente increíble”, señaló.

El capitán europeo, el inglés Luke Donald, destacó por su parte la importancia de la visita del mandatario, de 79 años. “Cada vez que un presidente en ejercicio quiere asistir a un evento, eso demuestra lo importante que es la Ryder Cup”, afirmó Donald. “Se ve... como una muestra de respeto que un presidente en ejercicio quiera apoyar un evento cuando tiene una agenda muy apretada. Encontrar tiempo para ello dice mucho”.