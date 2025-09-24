No incumplió el reglamento: Chivas no perderá puntos por publicidad en playera de Samir Inda

Cristian Samir Inda El jugador de 17 años marcó un gol en su debut dentro de la primera división con el Guadalajara.

Las Chivas protagonizaron una victoria en casa durante su partido de la jornada 10 de este Apertura 2025. Cristian Samir Inda, juvenil de 17 años, fue uno de los goleadores del partido y también protagonista de polémica por la publicad de casa de apuestas que sale en su uniforme. A pesar de esto, Guadalajara no perderá puntos ni recibirá ninguna sanción, te explicamos los motivos.

Liga MX: ¿Pueden los jugadores menores de edad usar patrocinios de casas de apuestas?

Tras el final del partido, algunos analistas aseguraron que Chivas incurrió en una falta al reglamento, ya que la playera de Samir Inda, jugador menor de edad, mostraba el patrocinio de Caliente, casa de apuestas que patrocina a “El Rebaño”.

Sin embargo, esto no es correcto. El reglamento de competencia de primera división de la Liga MX no prohíbe en ninguno de sus artículos que un futbolista menor de 18 años luzca un patrocinio de casa de apuestas o que deban cubrirlo de su uniforme.

Reglamento Liga MX Sub-17 Para partidos de fuerzas básicas sub-17 sí aplica la restricción de publicidad de casas de apuestas o bebidas alcohólicas, pero no para juegos de primera división.

Por otra parte, el artículo 21 del reglamento de competencia sub-17 sí establece que no se permitirá publicidad de casas de apuestas ni de bebidas alcohólicas, aunque no establece una sanción específica. Por lo tanto, al haber sido un partido de primera división, no hay sanción aplicable para el equipo rojiblanco tras su triunfo frente a Necaxa.

Otros jugadores ya han usado este tipo de patrocinios

Además, algunos otros elementos como Gilberto Mora (Xolos de Tijuana), Juan Sigala (Pachuca), ASlex Gutiérrez (Necaxa, Mateo González (Puebla) ya los han lucido patrocinios similares de casas de apuestas en este torneo.