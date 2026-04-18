Piratas consigue su primer triunfo al vencer a Diablos Rojos

TRIUNFO. Los filibusteros, ya 0-2 en la serie, echaron mano de todos sus recursos para conseguir su primer triunfo del año. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

¡Fue un ataque pirata!

Piratas de Campeche sorprendieron a Diablos Rojos del México en el tercer y último juego de la serie inaugural de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y los vencieron en extra innings 15-14, en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la capital mexicana.

Los filibusteros, ya 0-2 en la serie, echaron mano de todos sus recursos para conseguir su primer triunfo del año y llevaron el encuentro a 10 entradas, aprovechando la regla del ‘corredor fantasma’ para conseguir la victoria que les coloca 1-2 en los standings.

CARRERAJE FILIBUSTERO

Los de Campeche no perdieron el tiempo y atacaron desde la primera entrada con un rally de cuatro carreras (Andrew Stevenson, Andrew Young, Félix Pérez y Terrin Vavra).

El cierre del primer inning también vio a Diablos Rojos en la pizarra, gracias al segundo cuadrangular de Jon Singleton en la campaña, en esta ocasión por el jardín izquierdo y con Franklin Barreto a bordo.

El encuentro tuvo emociones en cada momento, y al abrir el segundo rollo, Piratas anotó una más ante los envíos del abridor Shane Greene (quien sólo estuvo en la loma una entrada y un tercio), en los spikes de Raúl Torres.

REMONTADA ESCARLATA

vEl cierre del segundo episodio vio el primero de los rallies de los diablos, que empujaron seis carreras, cuatro de ellas por el Grand Slam de Singleton, para su segundo vuelacercas de la tarde.

Los locales extendieron su ventaja en la tercera, con la carrera de Carlos Pérez, para el 5-9.

Las carreras continuaban llegando por racimos, con Piratas anotando una en la cuarta y un rally de cuatro en la sexta, con un jonrón productor de tres de Stevenson (10-9), con respuesta de tres de Diablos en ese mismo inning, para una voltereta más, 10-12.

Con los bullpens rotos, todo se convirtió en una guerra de hits y aprovechar las bases por bola, así, Campeche empujó dos más en la octava, para empatar momentáneamente.

Vino un ataque de dos más por parte de los filibusteros en la novena, para el 14-12, y parecía que la pizarra no tendría más movimiento, pero en el cierre de la novena, Barreto convirtió una base por bola en carrera y Julián Ornelas llegó a home con una rola de Ramón Flores, para llevar el encuentro a extra innings.

Ya en la décima, con corredor fantasma en la segunda, Félix Pérez llevó a Andrew Young a tercera, y Terrin Vavra lo remolcó a home, para la carrera 15.

Ryder Yakel se presentó en la lomita para contener los ataques de Diablos, y tras una jugada polémica en tercera, con el corredor fantasma, que finalmente fue revisada y catalogada como out, se vino el primer triunfo de Piratas en la campaña

.Diablos se coloca 2-1, y viaja a Yucatán, para enfrentar a Leones; después irá a Querétaro, contra Conspiradores, y finalmente cierra la gira con Campeche, de nueva cuenta, antes de regresar el 1 de mayo al Estadio Alfredo Harp Helú, para recibir a Guerreros de Oaxaca en la Serie de Star Wars.