Un Jon Rahm arrollador se lleva la victoria en LIV Golf Mexico City

LIV Golf Mexico City. El español Jon Rahm triunfó en LIV Golf Mexico City que se jugó en el Club de Golf Chapultepec. (José Méndez/EFE)

Jon Rahm, el favorito sentimental de México hizo efectivos los pronósticos y se llevó la victoria en LIV Golf Mexico City 2026, luego de una última ronda 64 golpes libre de bogeys, su más baja de las cuatro del torneo, y con un total de -21 impactos no tuvo opositor que le retara.

Es la segunda victoria de Rahm en la temporada, después de triunfar en Hong Kong y segundos sitios en Riyadh, Adelaide, Sudáfrica y un quinto sitio en Singapur. El equipo Legión XIII que capitanea el español también arrolló en la competencia con un total de -45 golpes. Fireballs GC fue segundo con -36 y Southern Guards GC, tercero con -26 golpes.

Fue así como Rahm se llevó doble victoria en México y una gran sonrisa después de haber tenido un mal resultado en el Masters de Augusta, por lo que tras su paso por México es más líder que nunca en la gira de aún inversión Saudi.

Recorrido libre de bogeys

La ronda final de Rahm fue libre de bogeys. Todo inició con un birdie en el hoyo 2 y continuó con eagle en el 3 (un par 4), la buena racha continuó con birdies en el 4 y 5, siguieron pares hasta que en el 12 anotó otro birdie y uno más en el 16. Su total fue de 21 golpes.

“Cada semana la siento tan diferente. Esta semana he hecho las cosas muy bien y creo que tendría que ser mejor cada vez”, resumió Rahm su fin de semana en la CDMX, en la sexta parada de la temporada LIV.

Para Rahm esta es su segunda victoria en territorio mexicano, tras ganar el Abierto Mexicano del PGA Tour en 2022, y sobre ello añadió: “La victoria es la victoria, estés donde estés”, al referirse a su triunfo en Vidanta, cuando aún era jugador PGA Tour.

La jornada final no solo fue de dominio de Rahm sino de los españoles en general. David Puig y Josele Ballester, ambos del equipo Fireballs GC, ocuparon el segundo y tercer sitios con suma de -15 y -14 golpes de manera respectiva.

Fue Scott Vincet del HyFlyers GC el que intentó dar batalla a la armada española, pero solo consiguió el cuarto sitio con un total de -12, con un golpe menos compartieron el quinto sitio Branden Grace (Southern Guards), Tomas Detry (4Aces), Tyrrell Hatton (Legión XIII), Tom McKibbin (Legión XIII) y Matthew Wolff (Range Goast) compartieron el quinto sitio con -11 impactos.

Carlos Ortiz consigue el Top 20

De la participación mexicana y latina en general, Carlos Ortiz culminó en el T17 con suma de -7 golpes a 14 de distancia de Rahm y después de una última ronda de 68 golpes. A Ortiz se le vio molesto, tal vez porque esperaba un mejor resultado, el mismo que sus seguidores querían después de acompañarlo a lo largo de las cuatro rondas en el Club de Golf Chapultepec.

Joaquín Niemman, capitán del equipo Torque GC y que fungió como anfitrión se situó T20, el chileno campeón defensor terminó con -6 golpes, mientras el mexicano Abraham Ancer fue T22 con suma de -5 impactos y el colombiano Sebastián Muñoz T25 con -4. El Torque fue cuarto sitio general con -20 impactos.

Luis Carrera sustituyó a DeChambeau

El mexicano Luis Carrera, reserva LIV Golf, jugó de emergente para el último recorrido de LIV Golf Mexico City 2026 en sustitución de Bryson DeChambeau (Crushers GC), quien se retiró después de dos rondas de par de campo y una tercera de +2 golpes que lo enviaron al fondo de la clasificación.

Carrera, a quien le hablaron muy temprano la mañana del domingo para jugar por DeChambeau, no pudo salvar el camino recorrido por el estadounidense, al firmar tarjeta de +1 que sumado a los +2 de Bryson terminó al fonde de la tabla con +3.