Santos vs Atlas: horario, canal, cómo y dónde ver el partido Jornada 15 Liga Mx

Partido Santos vs Atlas en vivo Fotoarte: La Crónica

En la fase más intensa del torneo, cuando cada punto comienza a pesar más que nunca, Santos Laguna y Atlas FC se enfrentan en un partido que promete emociones, tensión y un impacto directo en la tabla general del Liga MX. Ambos equipos llegan con objetivos claros, pero también con la presión de no dejar escapar oportunidades en esta recta final.

Santos vs Atlas: ¿En dónde y a qué hora juegan?

El encuentro entre Santos y Atlas correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 se disputará en el Estadio TSM Corona, casa del conjunto lagunero.Fecha: Jornada 15 del Clausura 2026Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)Sede: Estadio TSM Corona, TorreónEl escenario será clave, ya que Santos suele hacerse fuerte como local, especialmente en partidos decisivos.

¿En qué canal ver en vivo el Santos vs Atlas?

El partido podrá seguirse en vivo a través de las siguientes plataformas digitales:

ESPN, Disney+ y ViX

Posibles alineaciones del Santos vs Atlas

Santos LagunaCarlos Acevedo, Emmanuel Echeverría, Haret Ortega, Kevin Balanta, Kevin Picón, Javier Güémez, Sahiel Cedillo, Ramiro Sordo, Ezequiel Bullaude, Fran Villalba y Lucas Di Yorio.AtlasCamilo Vargas, Rodrigo Schlegel, Manuel Capasso, Gaddi Aguirre, Jorge Rodríguez, Aldo Rocha, Víctor Ríos, Gustavo Ferrareis, Diego González, Arturo González y Eduardo Aguirre.

Pronóstico del Santos vs Atlas

El encuentro se perfila como uno de los más equilibrados de la jornada.Santos parte con una ligera ventaja por su condición de local, pero Atlas ha demostrado ser un equipo ordenado y capaz de competir en escenarios complicados.Se espera un partido cerrado, con intensidad en medio campo y pocas oportunidades claras de gol.Sin embargo, se espera un empate o victoria ajustada de Santos.