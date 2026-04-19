Piergiorgio Bucci conquista el Gran Premio del LGCT México en el Campo Marte

Cuarto día del Global Champions Tour México MEX283. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 19/04/2026.- Piergiorgio Bucci celebra tras ganar la prueba de salto de 1.60 metros en el cuarto día del Longines Global Champions Tour este domingo, en el Campo Marte de Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

El jinete italiano Piergiorgio Bucci se adjudicó este domingo el Gran Premio del Longines Global Champions Tour (LGCT) México, segunda fecha del campeonato ecuestre internacional, disputada ante un lleno total en el Campo Marte de la Ciudad de México.

El originario de L’Aquila, de 50 años, exhibió temple, control y un ritmo impecable montando a Pallieter vd N. Ranch, con quien firmó un recorrido perfecto en el jump-off de 43.68 segundos, marca que resultó inalcanzable para el resto de los finalistas.

SE IMPONE. El jinete italiano Piergiorgio Bucci, compite en la prueba de salto de 1.60 metros en el cuarto día del Longines Global Champions Tour este domingo, en el Campo Marte de Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

PODIO DE ALTO NIVEL INTERNACIONAL

El segundo lugar fue para la alemana Katrin Eckermann, ganadora de la fecha inaugural del campeonato celebrada en Miami Beach, Estados Unidos, el pasado 5 de abril. La amazona condujo a Iron Dames Dialou Blue PS con un recorrido limpio que cerró en 45.04 segundos.

La tercera posición correspondió al francés Simon Delestre, quien a la monta de Golden Boy DK completó el desempate sin faltas y detuvo el cronómetro en 45.95 segundos, confirmando el dominio europeo en la prueba estelar de 1.60 metros.

EUGENIO GARZA, EL MEJOR MEXICANO EN CASA

Por parte de la representación nacional, Eugenio Garza fue el mejor mexicano y el único latinoamericano que logró avanzar al jump-off del Gran Premio, superando el corte de la primera ronda entre 40 participantes, un mérito destacado en una pista de máxima exigencia.

El jinete regiomontano, medallista de plata por equipos en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y vencedor el sábado en la prueba de 1.50 metros, estuvo cerca de subir al podio; sin embargo, un derribo en el último obstáculo del recorrido final le significó cuatro penalizaciones, lo que lo relegó al séptimo puesto.

PARTICIPACIÓN MEXICANA

Otros jinetes mexicanos que tomaron parte en el Gran Premio fueron Carlos Hank, quien concluyó en la posición 23; Andrés Azcárraga, 31; y Patricio Pasquel, quien finalizó en el lugar 36, todos enfrentando una de las pistas más técnicas del circuito.

En contraste, el campeón defensor del serial, el belga Gilles Thomas, vivió una jornada complicada y no logró superar la primera ronda, ubicándose en el puesto 26. El brasileño Eduardo Pereira de Menezes tampoco avanzó al desempate y cerró su participación en la posición 17.

BOLSA MILLONARIA Y PRÓXIMA PARADA EN ASIA

El Gran Premio del Longines Global Champions Tour México repartió una bolsa total de 513,198 dólares, consolidándose como uno de los eventos ecuestres más importantes del calendario internacional en América Latina.

La tercera fecha del campeonato se disputará en Shanghái, China, del 1 al 3 de mayo, donde los mejores jinetes del mundo continuarán la batalla por el liderato del serial.