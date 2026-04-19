Anuncian que habrá LIV Golf Mexico City en 2027

LIV Golf en Ciudad de México Luis Masaveu del equipo Fireballsel GC se concentra durante uno de sus recorridos en el Club de Golf Chapultepec en la Ciudad de México. (José Méndez/EFE)

Durante la última ronda de LIV Golf Mexico City 2026 se dio a conocer que el evento volverá el próximo año al Club de Golf Chapultepec, que lo albergará por tercera vez consecutiva, y será el quinto evento de esa liga que se realice en territorio nacional.

“La Ciudad de México ha demostrado ser una casa increíble para los eventos de clase mundial de LIV Golf, y nuestros aficionados continúan adoptando la competencia, la música, la cultura y la energía que hacen de LIV Golf una experiencia inclusiva para todos”, dijo Ross Hallett, vicepresidente ejecutivo de LIV Golf, Head of Events, en un comunicado.

La afición disfruta de un evento de clase mundial

Esta semana el evento ha recibido a decenas de miles de aficionados que disfrutan de una competencia de clase mundial, música, gastronomía y cultura, posicionando a la Ciudad de México como uno de los destinos principales para el deporte y el entretenimiento a nivel mundial.

“Estamos agradecidos con nuestros anfitriones del Club de Golf Chapultepec, con el equipo local Torque GC, con la Ciudad de México, la familia Salinas y, con los apasionados aficionados cuyo apoyo ayuda a que este evento sea tan especial mientras construimos el futuro en México. Estamos ansiosos por regresar en 2027 mientras continuamos con nuestra misión de hacer crecer el golf en todo el mundo”, ultimó Hallett.

Un honor para el Club de Golf Chapultepec

Fabián de Pedro, presidente del Club de Golf Chapultepec, dijo al respecto: “El Club de Golf Chapultepec está encantado de ser sede de LIV Golf Mexico City por tercer año consecutivo. Este evento deportivo internacional coloca a México en una posición muy especial. Para México, para el Club de Golf Chapultepec y para el golf en el país, es un honor contar con los mejores jugadores del mundo”.

Benjamín Salinas, vicepresidente de Grupo Salinas, comentó: “Estamos emocionados de dar la bienvenida nuevamente a LIV Golf a la Ciudad de México en 2027 y de continuar fortaleciendo esta alianza”.

Socio local ideal

“En las últimas dos ediciones, hemos demostrado nuestro valor y capacidades como el socio local ideal —y un referente del modelo de negocio de LIV Golf— y pueden contar con nuestro compromiso total y ejecución para hacer de este un evento emblemático tanto a nivel regional como global. Ahora se trata de ir aún más lejos en 2027: establecer un nuevo estándar y ofrecer nuestro mejor evento hasta ahora”.