Maple, Zayu y Clutch: Conoce a las mascotas oficiales del Mundial FIFA 2026

Maple, Zayu y Clutch El video muestra las características físicas y de personalidad de las nuevas mascotas de la Copa del Mundo, representando cada una a un país anfitrión: Canadá, México y Estados Unidos.

El ambiente de la Copa del Mundo comienza a sentirse cada vez más y llegó el momento de conocer a las mascotas oficiales de la competencia. Después de un par de días de generar expectativa, la FIFA mostró a los personajes que estarán representando a los tres países anfitriones. Conoce a Maple, Zayu y Clutch.

Así son las mascotas oficiales para el Mundial FIFA 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha confirmado oficialmente las mascotas para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las mascotas, nombradas Maple (Canadá), Zayu (México) y Clutch (Estados Unidos), representan a cada país respectivamente y buscan encarnar la cultura, la pasión y la identidad nacional de los organizadores.

Esta presentación se realizó recientemente a través de un video que muestra a las tres mascotas preparándose para finalmente llegar a un estadio con todo el público recibiéndolas entre gritos de aliento y aplausos.

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

Maple: el alce protector de Canadá

Maple, la mascota asignada a Canadá, es un alce vestido con equipo rojo, inspirado en la hoja de arce, símbolo nacional del país. Descrito como portero, encarna la creatividad y la resiliencia, además de ser una entusiasta del arte y la música. Su diseño busca reflejar el espíritu innovador y resistente de la nación canadiense, integrando elementos culturales emblemáticos para conectar con los fans locales y globales.

Maple La mascota mundialista de Canadá es un alce que juega como portero

Zayu: el guerrero jaguar de México

Zayu, representando a México, es un jaguar con una camiseta verde, posicionado como delantero. Su nombre evoca la unidad, la fuerza y la alegría, y está ligado a las antiguas civilizaciones mexicanas, como los mayas, donde el jaguar simbolizaba la valentía y el poder.

Esta mascota destaca la rica herencia histórica y el dinamismo del fútbol mexicano, promoviendo valores de cohesión y celebración en el contexto del torneo.

Zayu La tercera mascota mundialista en la historia de México es un jaguar delantero.

Clutch: El águila estratega de Estados Unidos

Clutch, la mascota de Estados Unidos, es un águila calva con uniforme azul, actuando como mediocampista. Simboliza la curiosidad y el optimismo, y se presenta como un factor social que une a las personas, reflejando su estatus como símbolo nacional desde 1782.

Su diseño enfatiza la capacidad de conexión y el espíritu emprendedor estadounidense, alineándose con la tradición de mascotas que fomentan la inclusión y la emoción colectiva.

Clutch El águila calva es el animal emblemático de los Estados Unidos y el término "Clutch" se usa deportivamente para definir la mejor ejecución en el momento más relevante.

Estas mascotas no solo formarán parte de las promociones y experiencias para los aficionados durante el Mundial, sino que también se integrarán en productos de “merchandising”, como camisetas, y en videojuegos. Por ejemplo, aparecerán como personajes jugables en “FIFA Heroes”, un título arcade de fútbol cinco contra cinco que se lanzará el próximo año para consolas y dispositivos móviles, así como en FIFA Super League Soccer en Roblox.