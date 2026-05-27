La FIFA dejará fuera al ajolote de Clara Brugada y el León de Samuel García de todos los eventos oficiales por ser “mascotas piratas”

"Mascotas Piratas" en el Mundial 2026. La creatividad del gobierno chocó con las reglas de la FIFA.

En el apogeo de la emoción mundialista, la Federación Internacional de Fútbol deja claro cuales son las reglas del juego en el terreno de las mascotas representativas del torneo. A 15 días de que comience la Copa del Mundo 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declaró que cualquier identidad gráfica que no esté registrada bajo la autorización de la FIFA no podrá estar dentro de los estadios donde se jugará el Mundial.

Estas declaraciones responden a la presencia de mascotas mundialistas como “Ajologol”, impulsado por el gobierno de la Ciudad de México y Leo, creación del gobierno de Nuevo León.

La “Ajolotización” de gobierno de Clara Brugada

Como parte de los preparativos para recibir la Copa del Mundo, la Ciudad de México ha decidido transformar el espacio público. La renovación urbana ha destacado sobretodo por el uso del morado en puentes y áreas comunes, así como la integración de la mascota “Ajologol” un ajolote antropomórfico que porta un penacho de colores.

De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, este agregado a la identidad visual tiene como objetivo enaltecer la importancia del ajolote como animal endémico del Valle de México.

Entre los proyectos insignia de la renovación de la imagen capitalina destacó la instalación de un ajolote gigante en las inmediaciones del Estadio Banorte.

No pasó mucho desde el montaje para definir que “Ajologol” no podría ocupar dicho espacio, ya que al entregar los estadios sedes del Mundial, solo se permite la instalación de las mascotas registradas bajo la autorización de la FIFA.

“Zayu”:

Porque la FIFA reveló las mascotas oficiales del Mundial 2026 pic.twitter.com/R9xdk2RMi1 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 25, 2025

Leo, la mascota oficial del gobierno de Samuel García

Otra de las sedes será Nuevo León, que también ha experimentado una transformación del espacio para recibir la copa mundialista. De igual forma, presentaron su propia mascota oficial de mundial Leo, un león que, en palabras de la administración del estado, tiene como objetivo “representar el orgullo, la fuerza y el carácter de los regiomontanos rumbo al Mundial de Futbol 2026″.

Sin embargo, al igual que el caso de “Ajologol”, Leo tampoco cuenta con una autorización oficial por parte de la FIFA, por lo que no podría contar con participación en el Estadio BBVA, sede mundialista de Nuevo León.