Monterrey busca redención ante Santos; Cruz Azul y Toluca defienden la cima en la Jornada 11

JORNADA 11. Rayados, urgidos de reencontrarse con la victoria. (JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS)

El Club Monterrey, tercero en la tabla, enfrentará este sábado a las 19:00 horas a Santos Laguna en el Estadio BBVA, con la misión de recuperar el rumbo tras dos partidos sin ganar. El equipo dirigido por Domènec Torrent viene de empatar ante América y de ser goleado por Toluca, en un duelo marcado por el penal fallado por Sergio Ramos.

A pesar del liderazgo del defensa español, Rayados ha mostrado debilidades defensivas que buscará corregir ante un Santos que ocupa el lugar 13 de la tabla y ha anotado solo 13 goles, nueve menos que los regiomontanos.

TOLUCA Y PAULINHO, EN RACHA GOLEADORA

El Toluca del técnico Antonio Mohamed recibirá a Mazatlán el sábado a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez, con la confianza de su goleada 6-2 sobre Monterrey. El portugués Paulinho, autor de tres goles, es segundo en la tabla de goleo con seis anotaciones, solo detrás del italiano Joao Pedro de San Luis, quien suma ocho.

Mazatlán, decimoquinto en la clasificación, tiene una de las defensas más vulnerables del torneo, lo que convierte a los Diablos Rojos en claros favoritos para sumar tres puntos más.

CRUZ AZUL VISITA A TIJUANA EN LA FRONTERA NORTE

El líder Cruz Azul, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, visitará a Tijuana el domingo a las 21:05 horas en el Estadio Caliente, donde los Xolos se mantienen invictos como locales. La Máquina viene de empatar ante Querétaro, cortando una racha de siete victorias consecutivas, pero aún lidera con 24 puntos.

El técnico uruguayo Sebastián Abreu ha convertido a Tijuana en el sexto mejor equipo del torneo, por lo que se espera un duelo intenso y táctico.

AMÉRICA, PACHUCA Y TIGRES TAMBIÉN BUSCAN SUMAR

El América recibirá a los Pumas de la UNAM el sábado a las 21:05 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un clásico capitalino que promete emociones. Los azulcremas vienen de vencer a San Luis y ocupan el cuarto lugar con 21 unidades.

Por su parte, Pachuca enfrentará a San Luis el sábado a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo, obligado a ganar tras caer al octavo lugar. El domingo, Tigres UANL visitará a Querétaro a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora, buscando mantenerse en zona de clasificación.

HORARIOS DE LA JORNADA 11 DEL APERTURA 2025 (CDMX)

Viernes 26 de septiembre

19:00 h | Juárez FC vs León – Estadio Olímpico Benito Juárez

| – Estadio Olímpico Benito Juárez 21:00 h | Puebla vs Guadalajara – Estadio Cuauhtémoc

Sábado 27 de septiembre

17:00 h | Pachuca vs Atlético San Luis – Estadio Hidalgo

| – Estadio Hidalgo 17:00 h | Atlas vs Necaxa – Estadio Jalisco

| – Estadio Jalisco 19:00 h | Monterrey vs Santos Laguna – Estadio BBVA

| – Estadio BBVA 19:00 h | Toluca vs Mazatlán – Estadio Nemesio Diez

| – Estadio Nemesio Diez 21:05 h | América vs Pumas UNAM – Estadio Ciudad de los Deportes

Domingo 28 de septiembre