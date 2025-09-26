Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la jornada 11 | Apertura 2025

Después de la actividad de media semana, el futbol mexicano de Liga MX continúa con la decimoprimera fecha del campeonato regular. El encuentro estelar de este fin de semana será el Clásico Capitalino entre América y Pumas, uno de los partidos más pasionales del futbol mexicano. Por otra parte, Cruz Azul busca mantener su invicto y su liderato general para confirmase como el primer invitado a la liguilla.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2025, Jornada 11

Jornada 11 del Apertura 2025 | Liga MX América y Pumas se medirán en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en un partido por el orgullo de la Ciudad de México.

FC Juárez vs León | viernes 26 de septiembre (19:00 horas)

Los Bravos inician el ya tradicional viernes futbolero. Ambos equipos vienen de conseguir victorias a media semana y el ganador podría colocarse en zona de clasificación directa. Juárez parece ser un equipo listo competir y un nuevo triunfo como local sería una delcaración importante, mientras que ‘La Fiera’ quiere recuperar la memoria.

Puebla vs Chivas | viernes 26 de septiembre (21:00 horas)

La Franja se mantiene en la parte más baja de la clasificación general. Los Camoteros han sufrido siete derrotas en este certamen y están a punto de perder las oportunidades matemáticas de liguilla. Por su parte, Guadalajara busca el que sería apenas su segundo triunfo como visitante después de sacar los tres puntos a media semana.

Pachuca vs Atlético de San Luis | sábado 27 de septiembre (17:00 horas)

Los Tuzos siguen ligando partidos sin ganar y este duelo podría definir el futuro de Jaime Lozano. ‘El Jimmy’ suma ya siete encuentros consecutivos de liga sin conocer la victoria y un nuevo tropiezo podría sentenciar su gestión. Por su parte, los potosinos han sido uno de los mejores visitantes con tres victorias en lo que va del semestre en esta condición.

Atlas vs Necaxa | sábado 27 de septiembre (17:00 horas)

Los rojinegros siguen cayendo en la clasificación general y ya son penúltimos con una de las peores defensivas del torneo. Los ‘Zorros’ son uno de los dos equipos que todavía no gana como local, algo que los ha dejado lejos de puestos de liguilla. Por su parte, los ‘Rayos’ han batallado con su ofensiva con apenas nueve goles marcados en 10 partidos, siendo los que han tenido peor rendimiento en este sentido.

Monterrey vs Santos Laguna | sábado 27 de septiembre (19:00 horas)

Rayados marcha con un paso casi perfecto como local con tres victorias y un empate. Los regiomontanos se han mantenido como un equipo estelar y buscan mantener el nivel con sus estrellas para seguir peleando por la parte alta de la clasificación general. En contra parte, los de Torreón no tienen victorias como locales, lo que los tiene fuera de posiciones de Play-In.

Toluca vs Mazatlán | sábado 27 de septiembre (19:00 horas)

Los campeones del futbol mexicano protagonizaron una nueva goleada y se mantienen como la mejor ofensiva de todo el certamen con 28 goles a favor. Los Diablos de Antonio Mohamed siguen luciendo como uno de los fuertes candidatos al título. Los ‘Cañoneros’ tendrán un desafío importante en lo que bsuca que sea su primera victoria de la campaña este Apertura 2025.

América vs Pumas | sábado 27 de septiembre (21:05 horas)

Para el duelo estelar, tendremos un nuevo capítulo del Clásico Capitalino entre América y Pumas. Las Águilas estarán en casa para buscar un nuevo triunfo y recuperar sus posibilidades de ir por el liderato general de este torneo y una posible quinta final consecutiva. En frente, los Pumas vienen de perder su racha de seis partidos consecutivos sin perder y necesitan dar un golpe de autoridad que refrende el proyecto de Efraín Juárez al frente del banquillo.

Querétaro vs Tigres | domingo 28 de septiembre (17:00 horas)

Iniciando las emociones dominicales, los Gallos Blancos estarán en casa. El equipo queretano ha logrado subir lugares y salir del sótano pero todavía tiene terreno por recuperar si quiere entrar a la liguilla. Los Tigres también tienen trabajo por hacer si quiere acercarse a los líderes generales del torneo y perfilarse como favoritos a la liguilla mientras nos acercamos a la recta final.

Tijuana vs Cruz Azul | domingo 28 de septiembre (21:05 horas)

Finalmente la jornada termina en la frontera. Los Xolos con su estilo dinámico y equilibrado estarán recibiendo a la invicta ‘Máquina’. Los fronterizos no saben lo que es perder como locales, mientras que Nicolás Larcamón se mantiene sin derrota en este torneo desde su llegadaal cuadro cementero. Un duelo de poder a poder que podría tener sabor a liguilla en el cierre del fin de semana futbolero.