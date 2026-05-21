Lauren Olivares, la mexicana que juega discreta, pero ya es Top 10 en el EPSON Tour

Golfista en ascenso. Lauren Olivares es la mexicana más constante en la actual temporada del EPSON Tour. (Epson Tour)

En su primera temporada como profesional Lauren Olivares está jugando buen golf en el EPSON Tour, la gira de ascenso al LPGA Tour. La mexicana ha jugado siete torneos, ha librado todos los cortes y suma tres Top Five.

Olivares de 22 años ocupa al momento el octavo sitio en la lista de las 15 mejores del Epson Tour, quienes al final de la temporada lograrán su ascenso al LPGA Tour.

Tres Top Five entre marzo y abril

Los tres Top Five de Olivares en el Epson Tour los ha conseguido: El primero fue en el IOA Golf Classic en marzo, con un empate al T5 con 205 golpes (-8). Un mes después logró un quinto sitio solitario en el IOA Championship con 208 impactos (-8) y un cuarto sitio en el Carlisle Arizona Women’s Golf Classic con 277 (-7).

A principios de mayo la mexicana que nació en Celaya, Guanajuato, sumó a su palmarés un T10 en el Reliance Matrix Championship. Los últimos dos torneos los jugó a 72 hoyos.

Hizo historia como universitaria con ronda de 60

Como jugadora de la North Carolina State University, Olivares anotó su nombre en los libros de historia del golf universitario de los Estados Unidos luego de firmar una tarjeta de 60 golpes (-11), durante la primera ronda del Cougar Classic, incluyó 13 birdies y dos bogeys en el campo de Yeamans Hall Club, en torneo sancionado por la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Ese hecho sucedió en septiembre de 2023.

Dos años después Lauren Olivares recibió invitación para jugar el Augusta National Women’s Amateur y se quedó a un golpe de poder librar el corte.

Ser constante la elevará al LPGA Tour

Si Olivares mantiene su constancia en el Epson Tour y no sale del Top 15 en la clasificación de puntos de la temporada, ascendería al LPGA Tour en 2027. De momento la temporada 2026 aún es joven, restan 12 torneos por desarrollarse, el último sería el Epson Tour Championship a jugarse del 1 al 4 de octubre en Indian Wells, California.

Después de Lauren Olivares (584 pts), la segunda mejor mexicana clasificada en el Epson Tour es Isabella Fierro (500) en el decimotercer sitio, le sigue María Fassi en el vigésimo sexto (274) y Paula Miranda en el lugar 127.

El próximo evento del Epson Tour será el FireKeepers Casino Hotel Championship del 12 al 14 de junio en Marshall, Michigan.