¡Julián Quiñones quedó campeón de goleo en Arabia Saudita!: Así terminó el delantero mexicano en la tabla de anotadores

¡Pichichi saudí! El jugador mexicano se ha posicionado como el más goleador en la liga de Arabia Saudita (@AlQadsiahEN)

Julián Quiñones se ha posicionado como el jugador más goleador de la Saudi Pro League en esta temporada. Los tres goles que lo hicieron superar inglés Ivan Toney ocurrieron en el juego de hoy entre Al Qadsiah y Al Ittihad.

Julián adds the third, set up once again by Nahitan ⚽️#ITTQAD | #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/kllMtNSk31 — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) May 21, 2026

¿Cuántos goles hizo Julián Quiñones en la Liga de Arabia Saudita?

Ivan Toney lideraba la liga en anotaciones con 32 goles hasta este jueves 21 de mayo, día en que el mexicano anotó tres goles en el partido que se llevó a cabo en el Alinma Bank Stadium en Yeda, sede del equipo rival, superando al inglés con un total de 33 goles. Este partido fue el último jugado por Al Qadsiah esta temporada.

La manera en que lo logró fue excepcional. En el minuto 35′ se le convocó a la línea de penal. Tan sólo un par de momentos después, en el minuto 37′, Quiñones arrebató la posesión del balón al equipo contrario y anotó su segundo gol en un doblete.

Ya para este momento en el partido el jugador mexicano hubiera empatado al inglés en anotaciones. Sin embargo, en el minuto 64′ del segundo tiempo se le vio anotar de nuevo con un hat-trick, convirtiéndose en el máximo anotador del torneo saudí.

Quiñones es el segundo jugador mexicano en haber firmado con la liga de medio oriente, donde estará hasta 2030. Actualmente, se encuentra en el listado de jugadores que están siendo considerados por Javier Aguirre para formar parte de la plantilla principal de la selección mexicana en miras del Mundial FIFA que se celebrará el próximo mes. Queda por ver si su logro al conseguir la bota de oro en Arabia lo impulsa a tener un rol decisivo en este torneo.