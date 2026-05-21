Matías Almeyda toma el timón de Rayados: Monterrey apuesta por su experiencia internacional

FICHAJE Almeyda deberá levantar de la cenizas al equipo norteño.

El argentino Matías Almeyda fue anunciado como nuevo entrenador de los Rayados de Monterrey, firmando un contrato por los próximos dos años, en una decisión que refuerza la ambición del club regiomontano por retomar la élite del futbol mexicano y trascender a nivel internacional.

Con pasado reciente en Europa, donde dirigió al Sevilla, el técnico sudamericano llega con etiqueta de ganador y con un estilo de juego que ha dejado huella en cada proyecto que ha encabezado.

Un perfil ganador para un proyecto exigente

La llegada de Matías Almeyda representa un movimiento estratégico de Monterrey, una institución que en los últimos torneos ha buscado mayor regularidad y protagonismo tanto en la Liga MX como en competencias de la Concacaf.

El argentino es reconocido por su capacidad de gestión de grupo, intensidad táctica y disciplina, cualidades que encajan con un plantel regio lleno de talento y figuras internacionales.

Antecedentes de Almeyda: títulos y sello propio

Matías Almeyda construyó su prestigio principalmente en Guadalajara, donde vivió una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club. Con las Chivas, logró conquistar títulos como la Liga MX (Clausura 2017), dos Copas MX y una Liga de Campeones de la Concacaf, consolidando un estilo ofensivo y competitivo basado en jóvenes mexicanos.

Posteriormente, llevó su filosofía a la MLS con el San José Earthquakes y más tarde dio el salto a Europa con el AEK Atenas, donde también levantó campeonatos y reafirmó su perfil internacional. Su experiencia más reciente con el Sevilla le permitió medirse en una de las ligas más exigentes del mundo, fortaleciendo su bagaje táctico.

Rayados: la obligación de volver a ganar

El reto de Almeyda con Rayados de Monterrey es claro: devolver al club a los primeros planos. A pesar de contar con uno de los planteles más valiosos del futbol mexicano, los resultados recientes no han cumplido con las expectativas de la afición regiomontana.

La directiva apuesta por su capacidad para ordenar el equipo, potenciar figuras y generar una identidad clara que permita competir por el título local y aspirar a logros internacionales.

Perspectivas: un equipo para competir de inmediato

Con figuras consolidadas y una plantilla profunda, Monterrey se perfila como uno de los principales candidatos en los próximos torneos bajo el mando de Matías Almeyda. Su estilo intenso podría revitalizar el rendimiento colectivo y explotar el potencial ofensivo del equipo.

Además, su experiencia en torneos internacionales podría ser clave para que los Rayados busquen protagonismo en la Concacaf Champions Cup y, eventualmente, en el Mundial de Clubes, uno de los grandes objetivos institucionales.

Una nueva era en el “Gigante de Acero”

El arribo de Matías Almeyda marca el inicio de una nueva etapa en el “Gigante de Acero”, donde la exigencia será máxima y los resultados deberán llegar desde el corto plazo.

La afición de Rayados espera que el técnico argentino replique su éxito pasado y convierta a Monterrey en un conjunto competitivo, sólido y protagonista, acorde a la grandeza y la inversión del club.