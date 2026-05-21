Banca Mifel responde por cobros indebidos en la preventa del Pumas vs Cruz Azul: Esto es lo que debes hacer para recuperar tu dinero

Caos en la preventa del Pumas vs Cruz Azul Aficionados reportaron fallas y cobros indebidos durante la preventa de boletos para el encuentro entre Pumas y Cruz Azul. (Pexels)

A través de redes sociales, varios aficionados se percataron que, al intentar adquirir sus entradas mediante la preventa exclusiva por parte de Banca Mifel, la plataforma presentó errores constantes, caídas en la aplicación y cargos duplicados y sobretodo que los usuarios seguían sin la confirmación de la adquisición de sus boletos.

¿Qué pasó en la preventa de boletos del Pumas vs Cruz Azul de Banca Mifel?

Algunos usuarios aseguraron que el dinero fue extraído de sus cuentas bancarias aún sin que la compra se haya completado. Incluso, varios reportaron mensajes de “error inesperado” luego de realizar el pago, lo que generó preocupación entre los aficionados que buscaban asistir al evento.

Mientras que se inundaban de quejas, Banca Mifel informó que algunos de los cobros podrían tratarse de retenciones temporales provocadas por las fallas en el sistema durante la alta demanda de la preventa. Asimismo, comentaron que los reembolsos podrían notarse en un periodo de hasta 20 días hábiles, dependiendo del proceso de validación bancaria.

¿Qué hacer para recuperar el dinero en Banca Mifel?

Las autoridades bancarias y especialistas recomiendan que las personas afectadas realicen lo siguiente:

Revisar el estatus del cargo en su aplicación bancaria.

Guardar capturas de pantalla, correos electrónicos y folios de compra.

Comunicarse con Banca Mifel y Ticketmaster México para levantar una aclaración.

Solicitar una reclamación formal con su banco en caso de no recibir el reembolso.

Acudir a Profeco si no obtienen respuesta favorable.

La preventa se llevó a cabo el pasado 19 de mayo lo que generó una inconformidad enorme entre los aficionados debido a las fallas técnicas registradas durante el proceso de compra.