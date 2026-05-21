¿Sigue detenido Omar Chávez? Esto se sabe del caso del hijo de Julio César Chávez tras su audiencia. (@azucenau Inpode_Oficial SLP)

La detención de Omar Chávez volvió a colocar a la familia de Julio César Chávez en el centro de la atención pública. El boxeador sinaloense fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, luego de aparecer en el Registro Nacional de Detenciones.

Aunque inicialmente no se habían dado a conocer detalles oficiales sobre el delito que se le imputaba, reportes posteriores confirmaron que el hijo del excampeón mundial enfrenta un proceso relacionado con presunta violencia familiar y lesiones en agravio de su pareja sentimental. El caso provocó versiones encontradas durante varias horas debido a la falta de información oficial inmediata.





Omar Chávez ya no está detenido

Omar Chávez recuperó su libertad este jueves 21 de mayo de 2026, luego de una audiencia judicial celebrada en el sistema penal acusatorio de Sinaloa.

De acuerdo con la información difundida, el boxeador fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar; sin embargo, tanto la defensa como la parte acusadora se acogieron a una salida alterna mediante la suspensión condicional del proceso.

Esta figura legal permite que el imputado continúe el procedimiento en libertad, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas por la autoridad judicial. Por ello, abandonó el penal de Aguaruto horas después de haber ingresado.

¿Por qué fue detenido el hijo de Julio César Chávez?

La situación legal de Omar Chávez comenzó a tomar fuerza luego de que su nombre apareciera en el Registro Nacional de Detenciones.

En un primer momento trascendió que había sido detenido por elementos de seguridad; sin embargo, posteriormente se informó que acudió por su propio pie a la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral ubicada en Aguaruto, donde se desarrolló la audiencia correspondiente.

Ahí se le dictó prisión preventiva de manera inicial mientras avanzaba el proceso judicial relacionado con presuntos actos de violencia familiar y lesiones.





La familia Chávez vuelve a enfrentar problemas legales

El caso de Omar Chávez se suma a otros episodios que han rodeado a la familia del histórico campeón mexicano Julio César Chávez.

Su hermano, Julio César Chávez Jr., también enfrentó recientemente problemas con la justicia. En 2025 fue detenido en California por agentes migratorios de Estados Unidos y posteriormente deportado a México, donde fue arrestado por autoridades mexicanas debido a una investigación abierta desde 2019.

A pesar de las polémicas y señalamientos, Julio César Chávez ha defendido públicamente a sus hijos y rechazado los vínculos con actividades criminales. Mientras tanto, el proceso legal contra Omar Chávez continúa abierto, aunque ahora lo enfrentará en libertad.