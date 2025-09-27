Kenia Lechuga se cuelga medalla mundial de bronce en remo

Mundial de Remo en Shanghái. Kenia Lechuga (d) cosechó medalla de bronce, al ser superada por la estadounidense Michelle Sechser (c) y la china Pan Dandan (i) en la final de scull ligero individual. (@Worldrowing.com)

La olímpica mexicana Kenia Lechuga dio su primer gran paso hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, al ganar este sábado medalla de bronce en la final de scull ligero individual, en el Campeonato Mundial de Remo Shanghái 2025.

La tres veces olímpica registró un tiempo de 7:32.23 minutos para merecer medalla de bronce, luego de ser superada por la estadounidense Michelle Sechser (oro) con 7:30.14 y la china Pan Dandan (plata) con 7:30.45 minutos.

Hace dos años en Belgrado, la mexicana consiguió presea de plata, su primera de campeonato mundial, pero esta vez en Shanghái se debió conformar con el tercer sitio.

Lechuga que llegó a territorio asiático tras dos victorias en la Copa Mundial de Remo, quería añadir el título mundial a su palmarés, pero pagó caro el remar rapidísimo los primeros 1000 metros y le faltó energía para cerrar en primer lugar.

Al desgaste físico de la mexicana le sacó provecho la estadounidense Sechser de 38 años, quien consiguió su primer título mundial. A su vez la china Dandan, también consiguió la primera medalla para su país en esta categoría.

Tras esta final mundial, Lechuga cierra su temporada 2025. “Ahora a descansar un poco esta máquina para regresar el siguiente año más y más fuerte. Como siempre un honor representar a mi país y a mi hermosa bandera”, expresó la remera regia.