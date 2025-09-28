México empata con Brasil en un duelo vibrante y consagra a Gilberto Mora como figura emergente

GILBERTO MORA. Sigue haciendo de la suyas.

En un encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo C del Mundial Sub-20 Chile 2025, México y Brasil protagonizaron un emocionante empate 2-2 que dejó grandes sensaciones para el conjunto tricolor, especialmente por la actuación estelar de Gilberto Mora, joven promesa de Tijuana, quien con apenas 16 años se perfila como una de las revelaciones del torneo.

El equipo dirigido por Eduardo Arce salió con una propuesta táctica inteligente: un 4-4-1-1 que le permitió controlar los primeros minutos del partido. Tahiel Jiménez, delantero del Santos Laguna, fue el hombre más adelantado, mientras que Mora se movió con libertad por todo el frente de ataque, generando peligro constante.

MORA BRILLA Y MÉXICO TOMA VENTAJA EN EL INICIO

Acompañando a Mora en la creación, el mediocampista Obeid Vargas, del Seattle Sounders de la MLS, se encargó de ordenar la presión, apoyado por el capitán Elías Montiel, del Pachuca, quien fue incansable en la recuperación, especialmente en la marca sobre Coutinho, figura del Palmeiras, que se vio incómodo durante gran parte del encuentro.

El dominio mexicano se tradujo en el primer gol al minuto 10, obra de Alexei Domínguez, atacante del Pachuca, quien aprovechó un rechazo del arquero Otávio tras un potente cabezazo de Jiménez, precedido por un centro preciso de Mora desde la banda. Apenas dos minutos después, el propio Mora estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero su disparo salió apenas desviado.

BRASIL REACCIONA CON GOLAZO DE COUTINHO Y MÉXICO RESISTE

Aunque México vivía sus mejores minutos, Brasil logró emparejar el marcador al minuto 19 con un potente disparo de Coutinho desde fuera del área, tras una jugada iniciada por Luighi Hanri. El balón se coló sin opción para el arquero Enmanuel Ochoa, del Cruz Azul, quien tuvo una actuación destacada.

El resto del primer tiempo mantuvo la intensidad, con México aferrado a la creatividad de Mora, quien volvió a generar peligro al minuto 39 en una jugada que terminó con disparo desviado del defensor Rodrigo Pachuca, del Puebla.

CAMBIOS TÁCTICOS Y EMOCIONES EN LA SEGUNDA MITAD

La segunda parte comenzó con Brasil dominando la posesión, pero sin claridad en el último tercio. Al minuto 48, Ochoa realizó una gran atajada ante otro disparo de Coutinho, quien creció en influencia conforme avanzaba el partido. Diez minutos después, Mora respondió con una jugada individual llena de regates y amagues, aunque su remate se fue desviado.

Una de las jugadas más destacadas fue protagonizada por Obeid Vargas, quien robó el balón en medio campo, dribló en espacio reducido y se lanzó al ataque, pero su disparo fue bloqueado por un defensor. En el tiro de esquina siguiente, Diego Ochoa, del Juárez, ganó por arriba, pero su cabezazo salió desviado.

BRASIL SE ADELANTA, PERO MÉXICO RESCATA EL EMPATE

El técnico brasileño Ramón Hubner buscó mayor profundidad ofensiva con el ingreso de Wesley, del Al-Nassr, y Erick Belé, del Palmeiras. México también realizó ajustes que le dieron frescura al ataque, aunque Brasil volvió a tomar la iniciativa.

Al minuto 75, Luighi Hanri aprovechó un error defensivo mexicano tras un saque de banda para marcar el 2-1. El espigado Belé no logró cabecear, pero el balón quedó suelto y Hanri no perdonó.

Sin embargo, México no bajó los brazos y encontró el empate definitivo al minuto 82, cuando Diego Ochoa peinó un balón en el primer palo tras un tiro de esquina, dejando el marcador 2-2 y todo abierto en el Grupo C, que ahora lidera Marruecos tras vencer a España.

PRÓXIMO RETO: MÉXICO BUSCA LA CLASIFICACIÓN ANTE MARRUECOS

Con este resultado, México suma dos puntos en el grupo y se jugará su pase a la siguiente fase en un duelo clave ante Marruecos, líder del sector. La actuación de Gilberto Mora, Obeid Vargas y Enmanuel Ochoa deja buenas sensaciones para el cuerpo técnico y la afición, que sueña con una actuación histórica en tierras chilenas.