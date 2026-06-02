Mundial 2026: ¿Cuál es el uniforme que utilizará México en la fase de grupos?

Selección Mexicana Los tres jerseys de la Selección Mexicana han sido de los más vistosos este 2026. (@MIselección)

La Selección Mexicana ya presentó su plantel completo, pero no sólo eso, también la equipación que utilizará durante el Mundial 2026 y son tres colores los que estrenó con adidas, marca que tiene el patrocinio del Tri.

¿Cuántos uniformes utilizará México en el Mundial 2026?

De esta forma, México tiene tres pieles distintas que utilizará en el torneo, algo que llamó la atención y un par de colores fueron del gusto del público, más allá del clásico verde que siempre se presenta en cada competencia.

Pero este Mundial, el Tri utilizará sus tres uniformes durante la fase de grupos del Mundial 2026, pero lo importante es que sí usará todos en el mismo torneo, algo nunca antes visto, ya que sólo se utilizaba uno o dos.

Es común que las Selecciones sólo utilicen dos uniformes, el de local y de visita, pero al ser México anfitrión del algunos partidos, se podrán utilizar las tres indumentarias para el torneo.

Ahora, ya se sabe en qué juegos utilizará México cada uniforme, por lo que no es una sorpresa la selección, sino más bien, el color en cada juego.

México vs. Sudáfrica

El Tri se presentará a este partido con la playera verde, la clásica que siempre muestra, pero que es por demás vistosa y nunca pasa de moda.

En el partido inaugural del Mundial contra Sudáfrica, el 11 de junio, México es local, por lo que el verde será el que utilicen para este cotejo.

México vs Corea del Sur

Para el segundo partido, el Tri ya sabe la indumentaria que utilizará y será la negra, una de las más bonitas que mostró, por lo que saldrán de gala los 26 seleccionados a la cancha.

Este juego se disputará el 18 de junio frente a Corea del Sur, en Guadalajara y será la primera vez en 16 años que use un estampado en negro, en un partido oficial de un Mundial.

Chequia vs México

Hay una playera que llamó la atención en este proceso y es la de color blanco, es la más sencilla, pero la más hermosa y el Tri la usará el 24 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Este es el uniforme que más agradó a los fans del futbol, por lo que ya piden que llegue la fecha y poder verlo sobre los 11 jugadores que representarán a nuestro país en el Mundial 2026.

Así, México tiene tres indumentarias únicas, con las cuales encarará el torneo más importante a nivel mundial y con pieles de auténtico lujo.