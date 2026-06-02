¿Raúl Jiménez regresa al América? Esto sabemos del movimiento que sacudiría la Liga MX

Raúl Jiménez El 'Lobo Mexicano' ya fue parte del plantel de las Águilas en sus inicios. (EFE)

Raúl Jiménez es parte de la lista final del Tri que encara el Mundial 2026, por lo que el delantero tendrá que darlo todo en cada partido, pero también, se desató un rumor de que podría volver al América.

¿Raúl Jiménez ya jugó con el América?

Recordemos que Raúl Jiménez salió de las fuerzas básicas del América, equipo que lo vio nacer y que lo tiene como un gran referente en el ataque. Ahora, que las Águilas carecen de un ofensivo nato como el mexicano, no se desestima que regrese a las filas de Coapa.

Antes de iniciar la Copa del Mundo, Jiménez reveló a TUDN, donde jugará la próxima campaña, ya que si no quiere continuar en Europa, seguramente el América lo ficharía sin dudarlo.

¿Raúl Jiménez regresará al América en 2026?

Pero el ‘Lobo Mexicano’ declaró que primero está el Mundial 2026 antes que pensar en otra situación, pero una vez que termine su participación con el equipo, comenzará a plantearse cómo será su futuro en las canchas de futbol.

Sin embargo, Jiménez tampoco descartó el regresar a Coapa, ya que tiene buenos recuerdos del plantel y de cómo fue su breve paso por la institución en el equipo grande,.

“Sería algo bonito (regresar al América)”, dijo a TUDN el delantero mexicano.

Ahora, América tiene un problema en el ataque, con el bajón de juego de Henry Martin (quien probablemente saldrá del equipo en breve), además de que Víctor Dávila, Raúl Zúñiga, Isaías Violante y Patricio Salas tampoco se establecieron como referentes al ataque.

Así también, Raúl Jiménez tiene experiencia europea, ha jugado en la Premier League, sin duda la más dura para disputar un torneo y el uniforme del América ya lo ha portado, por lo que la directiva no se opondría a su llegada.

Por ahora, Raúl Jiménez será el delantero titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo y debutará el próximo 11 junio en contra de Sudáfrica, así que tras el torneo, el delantero sabrá su futuro en las canchas.