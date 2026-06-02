Modo mundialista encendido

SELECCIÓN NACIONAL. Ellos representarán a México en las canchas del Mundial.

Terminó la temporada de clubes con los triunfos de PSG en la UEFA Champions League y de Toluca en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y nos metemos ahora al modo mundialista, que en menos de dos semanas comenzará en la Ciudad de México.

La lista de 26 jugadores para la Selección Mexicana resultó ser la más larga de todas las listas, al comenzar con las entregas desde finales de abril e irse dando poco a poco comunicados con los jugadores que se iban integrando, por lo que la polémica ya está muy hablada, muy repetida y argumentada por ambos lados.

Realmente México no tiene jugadores que, por sí solos, puedan cambiar el resultado de un partido, ni una figura internacional, por lo que su fortaleza se basa en el equipo, en el conjunto y en la forma de interpretar las ideas del seleccionador. Con esto en mente, Aguirre convocó a los que él pensó que podrían adaptarse mejor a su esquema. El tema pasa porque en varios casos la realidad y actualidad de los jugadores no concuerda con lo dicho por él durante muchas entrevistas.

Convocatoria bajo la lupa

“El Vasco” habló de regularidad y de momentos para llamar a jugadores, pero realmente lo que pesó fue dónde jugaban, por encima del cómo o del cuánto. Lleva jugadores que en este año no han tenido casi participación con sus equipos al estar lesionados, y que al regresar tuvieron pocos minutos.

Las dos grandes ausencias son las de Marcel Ruiz y Carlos Rodríguez, ambos parecen estar en mejor momento que algunos que sí fueron llamados. El tema de Marcel pasa por la lesión en la rodilla, aunque haya terminado jugando y fue parte fundamental del Toluca campeón de CONCACAF. Con Charly se cuestiona que en selección simplemente no pesa como lo hace con Cruz Azul, y ahí están los datos reales, que hablan de 68 partidos sin gol ni asistencia. Sí, el gol no es su principal trabajo, pero es una realidad que baja su nivel cuando se pone la playera verde.

En la portería está dentro de los tres convocados Memo Ochoa por sexto Mundial consecutivo. Mérito cien por ciento de Memo Ochoa y de nadie más, pero también una triste realidad para la formación de jugadores en nuestro país. Es inconcebible que en 20 años no haya podido salir otro portero que le compita a Memo o que ya, en la etapa previa al retiro, lo supere.

Un proyecto que arrastra dudas

De hecho, y seguimos por el mismo tema de la formación de jugadores, repiten convocatoria doce elementos tras el enorme fracaso de Qatar 2022, y lo más preocupante es que por lo menos 8 de esos 12 serán titulares en este 2026. Si hubiéramos tenido un Mundial aceptable, lo entendería, pero fue una enorme decepción.

No hay una figura polémica que quede fuera, porque no tenemos figuras, pero sí hay jugadores en mejor momento que varios de los que sí están en la lista.

México va con lo que tiene, que es poco, pero puede fortalecerse con un buen juego en conjunto. Eso y el tema de la localía son las principales armas de nuestra selección, cuyos jugadores están lejos de ser reconocidos internacionalmente.

La meta intacta

El objetivo con estos 26 jugadores sigue siendo el mismo que en los últimos ocho mundiales: llegar a cuartos de final.