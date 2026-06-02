México vs. Serbia, ¿Cuá|ndo y dónde ver el partido amistoso del Tri?

Selección Mexicana La Selección Mexicana ya está lista para encarar su último duelo previo al Gran Torneo. (@MiSelección)

La Selección Mexicana está lista para una nueva prueba, la Selección de Serbia es el próximo rival y será el último juego antes de que enfrenten su primer partido del Mundial 2026.

¿Cuándo jugará Mëxico ante Serbia?

Ya sabemos cuál es el plantel que tendrá a su disposición Javier ‘Vasco’ Aguirre, por lo que esta última aduana será para replantear el 11 titular que va de lleno a la Copa del Mundo y se espera que el Tri tenga equipo completo.

De esta forma, la Selección de México jugará su último partido antes del Mundial 2026 contra Serbia, pero hay aún muchas dudas en cuanto a quién deberá colocar en posiciones clave el combinado nacional.

Este jueves 4 de junio podremos ver a Raúl Jiménez si está en forma para encarar duelos como el de Serbia, o si el ‘Vasco’ opta por Santiago Giménez o la ‘Hormiga’, ya que ellos también dicen estar a tono para cualquier situación.

Chequia es el tercer rival de México en la fase de grupos de la Copa del Mundo, es un cuadro muy parecido al de Serbia, por lo que México puede tener una idea de lo que verá en la cancha del Azteca el próximo 11 de junio.

Además, el Tri deberá colocar un cuadro base, para que haya mayor coordinación y se afinen los últimos detalles previo al debut ante Sudáfrica. Hasta el día de hoy, Aguirre afirmó que no hay lesionados y todo marcha según su plan.

Hay una mala noticia para Serbia, ya que el equipo no contará con Strahinja Pavlović, ya que Veljko Paunović así lo reveló por lo que Aleksandar Stanković será la máxima figura del cuadro europeo.

¿Dónde y cómo ver el juego México vs. Serbia EN VIVO?

México enfrentará a Serbia el jueves 4 de junio a las 20:00 horas, tiempo del centro de México en el estadio Nemesio Díez, en Toluca.

Este partido no puede realizarse en el Estadio Azteca, debido a que FIFA ya tomó el control de sus instalaciones y el Tri deberá tomar una sede alternativa para este cotejo.

De esta forma, México vs Serbia se verá completamente EN VIVO por Azteca 7, Canal 5 y TUDN, además de las apps de Azteca Deportes y por VIX Premium.