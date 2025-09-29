Conmoción en la NFL: la horrible lesión de Tyreek Hill que lo deja fuera toda la temporada

Tyreek Hill El receptor abierto sufrió una aparatosa lesión

Tyreek Hill sufrió una aparatosa lesión en la rodilla izquierda durante el partido del lunes por la noche entre los Miami Dolphins y los New York Jets, un incidente que podría marcar el final de su temporada 2025.

¿Cómo se lesionó Tyreek Hill?

La jugada ocurrió al inicio del tercer cuarto cuando Hill atrapó un pase de 10 yardas de Tua Tagovailoa para convertir un tercer down. Al ser tackleado fuera de los límites del campo por el safety Malachi Moore, su pierna se torció de manera inquietante, obligando a que el personal médico lo retirara en camilla y colocara una férula neumática antes de trasladarlo a un hospital local para evaluación.

Hill, cinco veces All-Pro y ocho veces seleccionado al Pro Bowl, saludó a la multitud mientras abandonaba el campo, pero el gesto no logró ocultar la frustración de una noche que golpea a toda la NFL.

Tyreek Hill acknowledged the fans while being carted off with an apparent left leg injury. pic.twitter.com/JqU3yDuwIt — ESPN (@espn) September 30, 2025

Lesión de Tyreek Hill: Impacto inmediato en la ofensiva de Miami

El receptor estelar había mostrado señales de consolidar nuevamente su química con Tagovailoa, sumando 67 yardas en seis recepciones antes de la lesión. Su ausencia dejará un vacío que Jaylen Waddle tendrá que llenar como receptor principal, mientras que el equipo evalúa otras opciones como Malik Washington y la reciente contratación de Nick Westbrook-Ikhine.

El running back De’Von Achane y el ala cerrada Darren Waller podrían asumir un rol más destacado en el juego aéreo, con Waller ya mostrando potencial con dos anotaciones en su debut de temporada. Sin embargo, el dinamismo y la explosividad de Hill son difíciles de reemplazar, y los Dolphins tendrán que reconfigurar su estrategia ofensiva para mantener competitividad.

Los números de Tyreek Hill

Tras su llegada a Miam tuvo números sobresalientes, superando las 100 recepciones de manera consecutiva entre 2021 y 2023 y estableciendo su mejor campaña con 1,799 yardas y 13 touchdowns en 2023.

A lo largo de su trayectoria, Hill mostró ser un creador de juego versátil, capaz de generar ventajas en rutas de cruce y lecturas cortas, y de cambiar el ritmo de un partido con su velocidad explosiva.