VOLEIBOL No es sólo ganar un punto. Es aplazar la gravedad. Es decirle al mundo: todavía no. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

En otros juegos la pelota puede descansar. En el futbol rueda por el pasto. En el básquet bota como si pensara. En el béisbol duerme un instante en el guante. En el tenis toca el piso porque el reglamento se lo permite. Pero en el voleibol el suelo es una desgracia.

La pelota no puede tocar el suelo porque el suelo, en este deporte, es el final de una conversación.

Todo empieza con esa amenaza mínima: una esfera en el aire. Parece poca cosa. No pesa demasiado, no tiene filo, no trae violencia visible. Pero viene bajando. Y cuando baja, seis personas descubren una misión absurda y bellísima: impedir que el mundo se cumpla.

Porque el mundo, si lo dejamos solo, tira las cosas.

La gravedad juega de local. Siempre. No se cansa, no cambia de uniforme, no pide tiempo fuera. Está ahí, paciente, esperando que alguien calcule mal, llegue tarde, dude medio segundo o mire al compañero cuando debía mirar la pelota.

El voleibol no perdona la distracción porque la distracción tiene forma de punto en contra.

Una danza que no puede equivocarse

Pero decir que el voleibol es sólo saltar y golpear sería una injusticia de espectador sentado. El voleibol es una danza bajo amenaza. Una coreografía donde nadie puede perder el paso porque el piso está esperando con modales de verdugo.

Hay que desplazarse antes de saber del todo. Leer el hombro, la muñeca, la carrera, la mirada. Llegar a una zona que todavía no es evidente. Saltar cuando el cuerpo quisiera esperar un dato más. Caer y levantarse con la dignidad apurada de quien no tiene tiempo de sentirse humano.

El voleibol exige una habilidad motriz casi insolente: manos suaves para recibir violencia, piernas rápidas para llegar tarde a tiempo, abdomen firme para sostener el aire, ojos capaces de leer mentiras y un cuerpo entero dispuesto a obedecer decisiones que duran menos que una frase.

El voleibol no se juega sólo en el aire. Se juega en el instante anterior al aire.

Ahí está su belleza. El jugador ya se movió antes de que el público sepa por qué. Ya dobló las rodillas, ya leyó la intención, ya eligió una posibilidad entre varias. Desde la tribuna parece reflejo. Desde adentro es cálculo con pulso.

El cuerpo piensa antes que la cabeza termine el memorándum.

Maquiavelo en la red

Y además está la inteligencia. Porque el voleibol no es un deporte franco. Por suerte.

El atacante no sólo quiere pegar fuerte. Quiere que el otro crea tarde. Quiere mostrar una cosa y hacer otra. Quiere abrir una diagonal como quien abre una puerta falsa. Quiere que el bloqueo salte donde no era, que la defensa se cargue medio metro de más, que el rival lea una novela equivocada.

Ahí entra Maquiavelo, pero en rodilleras.

El buen colocador no distribuye pelotas: administra sospechas. Hace creer que irá por el centro y manda a la punta. Repite una fórmula para volverla costumbre y luego traiciona la costumbre. Le enseña al rival una obediencia falsa. En el voleibol, como en la política, no siempre gana quien tiene más fuerza; gana quien logra que el otro se equivoque antes de tocar la pelota.

El remate firma.

La colocación conspiró.

Por eso nadie salva solo la pelota. El saque pregunta. La recepción traduce. El colocador engaña. El atacante sentencia. El bloqueo discute. La defensa resucita. Cada toque es breve porque el ego, si se queda demasiado, comete falta. Tres toques: ésa es toda la propiedad privada permitida.

Qué deporte tan raro: obliga a cooperar incluso al vanidoso.

El pase no dice “yo”. Dice: “tú sigues”.

Quizá por eso el voleibol enseña algo difícil: la vida no siempre pide grandes victorias; a veces pide que algo no caiga todavía. Una familia, un equipo, una salud, una amistad, un proyecto. Mucho de lo humano consiste en llegar a tiempo para que no toque el suelo.

No siempre se puede. A veces cae. A veces nadie llega. A veces la pelota encuentra el hueco exacto donde no hubo mano, ni voz, ni salto, ni milagro. Entonces el piso, que parecía mudo, acaba de opinar.

Pero cuando no cae, cuando una defensa imposible levanta lo que ya parecía perdido, ocurre una alegría especial. No es sólo ganar un punto. Es aplazar la gravedad. Es decirle al mundo: todavía no.

El voleibol es una comunidad reunida contra la caída.

Y por un instante, mientras la pelota sigue en el aire, todos creen que salvar algo es posible.