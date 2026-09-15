JJ Gabriel quiere irse del Manchester United: ¿Quién es la joven estrella del equipo y por qué ha pedido su salida?

JJ Gabriel El joven promesa del Manchester United que quiere dejar a su club. (Instagram)

JJ Gabriel, futbolista de 15 años en el Manchester United, ha decidido abandonar el equipo. El mediocampista se ha convertido en uno de los jugadores más talentosos de la liga juvenil.

¿Quién es JJ Gabriel?

JJ Gabriel se ha posicionado como una de las estrellas emergentes de la Premier League. El año pasado anotó 20 goles en 21 juegos con su equipo durante la temporada pasada, avanzando a la final de la Football Association Youth Cup. Tan sólo la semana pasada logró un hat trick contra Sabah en la UEFA Youth League.

Al término de la temporada pasada, se le nombró mejor jugador por debajo de los 18 años en la liga y fue el recipiente más joven al premio Jimmy Murphy, que se le da a jóvenes talentos dentro del Manchester.

El entrenador Michael Carrick ha indicado que Gabriel es una pieza fundamental de su equipo y el exjugador de los Diablos Rojos Ryan Giggs dijo que se trataba de un “talento generacional”. Incluso se le ha llegado a apodar “Kid Messi” (trad. Niño Messi).

¿Por qué se va JJ Gabriel del Manchester United?

La decisión de Gabriel de abandonar al Manchester United llega como una sorpresa para muchos, incluido el equipo, sobre todo cuando Michael Garrick lo pondría en cancha mañana para el juego contra Brighton en la Copa Carabao.

Se desconoce con precisión las causas de su partida, pero BBC reportó que el jugador no entrenó toda la semana pasada debido a desacuerdos entre su familia y el club. También se especula que se encuentra evaluando otras ofertas, puesto que equipos como el Barcelona, Real Madrid y Bayern Munich han mostrado interés en hacerlo parte de sus respectivos programas juveniles.

Para que el contrato pueda ser rescindido, es necesario tener el consentimiento de tres partes: los padres, el club y el jugador. El que se estén llevando a cabo negociaciones entre los padres y el Manchester United indica el deseo del club de no perder a JJ Gabriel. El equipo no puede firmar a a Gabriel en un contrato de beca hasta octubre, cuando cumpla 16, y un contrato profesional no es posibilidad hasta su cumpleaños 17.