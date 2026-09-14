México toma impulso rumbo a Los Ángeles 2028 con siete medallas en judo

IMPONEN. La cosecha mexicana en Santo Domingo incluye tres títulos continentales.

La selección mexicana de judo firmó una sobresaliente actuación en el Abierto Panamericano de Judo Santo Domingo 2026, al conquistar siete medallas, repartidas en tres de oro, dos de plata y dos de bronce, resultados que ratifican el crecimiento de este deporte en el escenario continental.

Las preseas doradas fueron obtenidas por Paulina Martínez, campeona en la categoría de -52 kilogramos; Robín Jara, quien se coronó en -66 kg; y Gilberto Cardoso, ganador en la división de -81 kg.

Oros para México

La cosecha mexicana continuó con dos medallas de plata gracias a las actuaciones de Norma Cárdenas, en la categoría de -78 kg, y Jeremy Olivares, en la división de -100 kg.

Por su parte, Kassandra Espinoza y Jade Pérez compartieron el podio con sendas preseas de bronce en la categoría de -48 kilogramos, mientras que Eduardo Araujo aportó otro tercer lugar para la delegación nacional en -73 kg.

Impulso en pleno ciclo olímpico

Los resultados obtenidos en la capital dominicana representan un paso importante para el judo mexicano dentro del proceso de clasificación internacional, ya que este tipo de competencias otorgan unidades para el ranking mundial.

Con esta destacada actuación, México refrenda su presencia en el ámbito internacional y fortalece su camino dentro del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, objetivo en el que cada punto acumulado resulta fundamental para asegurar plazas en la máxima justa deportiva del mundo.