¿Penta tendrá su revancha contra Roman Reigns? Así podría ser el futuro del mexicano en WWE

Penta vs Roman Reigns 'El Jefe Tribal' ya anticipó quién será el siguiente retador por el Campeonato Mundial Pesado de WWE en Money in The Bank el próximo 10 de octubre.

Este lunes 14 de septiembre, la Arena CDMX vibró con el combate estelar entre Penta y Roman Reigns, en lo que fue la primera ocasión que el luchador mexicano compitiera por el Campeonato Mundial Pesado de la WWE en sus casi dos años de estancia en la compañía norteamericana. Ahora, después de este evento, el originario de Ecatepec podría tener un cambio de rumbo en cuanto a su carrera y proyección futura de la lucha libre.

Resumen de la lucha Penta vs Roman Reigns: Así fue su enfrentamiento en la Arena CDMX

La Arena Ciudad de México se volcó en apoyo para el ‘Cero Miedo’. Con gritos de “Sí se puede” e “¿Y si sí?”, poco más de 40 mil personas estuvieron presentes en el momento en el que Penta desafió a Roman Reigns por primera vez en un combate mano a mano con el Título Mundial Pesado en disputa, uno de los máximos honores dentro de la WWE.

El recinto vio con emoción como su paisano conectó el ‘Penta Driver’, ‘El Sacrificio’ y el ‘Mexican Destroyer’ ante un Roman Reigns que por momentos pareció desconcertarse ante la hostilidad del público contra él. Incluso, interrumpió el combate un momento para decir: “Ciudad de México ¡RECONÓZCANME!”, lo que resultó en más abucheos e insultos por parte de la tribuna.

Finalmente, ‘El Jefe Tribal’ logró acabar con las aspiraciones del mexicano luego de un ‘Superman Punch’ y una tercera lanza durante el enfrentamiento y retener así una vez más el cinturón que ganó este año en WrestleMania ante CM Punk.

A pesar dela derrota, Penta salió de la Arena CDMX encendido y clamando: “¡Quiero mi revancha! Sí le puedo ganar”.

¿Habrá revancha entre Penta y Roman Reigns por el Título Mundial Pesado?

Tras concluir la función, LA Knight apareció en la Arena CDMX para atacar por la espalda a un desgastado ‘OTC’ después de su combate ante Penta. A su salida del cuadrilátero, Reigns confirmó que enfrentará a Knight por el campeonato para la función de Money in The Bank del próximo sábado 10 de octubre, por lo que una revancha ante el mexicano no está en el calendario inmediato.

No obstante, algunos insiders de la WWE destacaron el desempeño del Penta ante uno de los luchadores que ha sido una de las principales caras de la compañía y máximo evento estelar en la historia de WrestleMania, por lo que el combate podría significar nuevas oportunidades para que el ‘Cero Miedo’ protagonice un nuevo combate estelar próximamente.

Algunos fans han comenzado a especular que Penta podría incorporarse a la función de Money in The Bank, haciendo el combate una triple amenaza, o bien, volver a a desarrollar la rivalidad para un evento futuro.

También, está la posibilidad de que Penta se una a la lucha de escaleras por el maletín, lo que podría darle una oportunidad inmediata por el título que él desee en el momento que quiera. Este año, ya logró estelarizar y ganar un combate de estas características, cuando retuvo su Campeonato Intercontinental en WrestleMania ante Je’Von Evans, Rey Mysterio, Dragon Lee, Rusev y JD McDonagh.