León vs Atlético San Luis: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

León vs San Luis Diber Cambindo se perfila como titular en la jornada 8 de la Liga MX (Crónica Digital)

Club León y Atlético San Luis juegan hoy en el cierre de la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te presentamos los detalles del partido: horario y dónde ver en vivo.

La Fiera ocupa el lugar 12 con 10 puntos, mientras que el conjunto potosino aparece en el sitio 16 con seis unidades.

Previa y pronóstico León vs. Atlético San Luis: partido de la jornada 8 de la Liga MX

León afronta el encuentro después de perder 3-1 frente a Pumas en Ciudad Universitaria. Una victoria le permitiría al equipo dirigido por Javier Gandolfi recuperar terreno después del tropiezo de la jornada pasada.

Atlético de San Luis tiene una situación más complicada. Los potosinos acumulan seis unidades y ocupan la posición 16, por lo que necesitan empezar a convertir sus oportunidades en triunfos para abandonar la zona baja.

El equipo llega después de caer 3-0 ante Chivas. Antes de esa derrota consiguió imponerse 3-1 a Monterrey y empató frente a Pachuca. Además, su antecedente más reciente en el Estadio León terminó con una victoria del Atlético de San Luis.

Por el contexto de ambos equipos, León parte con la ventaja de jugar ante su afición y contar con cuatro puntos más en la clasificación, mientras que San Luis tiene como argumento reciente el triunfo conseguido en su última visita a este escenario.

¿A qué hora juegan León vs. Atlético San Luis hoy?

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Estadio León, conocido como Nou Camp.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido León vs. Atlético San Luis?

Los aficionados que quieran seguir en vivo el encuentro entre León y Atlético de San Luis podrán hacerlo mediante FOX, en televisión de paga.

También estará disponible la alternativa de FOX One para seguir el partido por streaming.

Alineaciones probables León vs. Atlético San Luis

León podría comenzar el encuentro con Óscar García en la portería. La defensa estaría integrada por Bryan Colula, Jhohan Romaña, Juan Guevara y Sebastián Vegas, mientras que el mediocampo tendría a José Rodríguez, Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría y Fernando Beltrán. En ataque aparecerían Daniel Arcila y Diber Cambindo.

Para Atlético de San Luis, la probable alineación contempla a Andrés Sánchez como guardameta. La línea defensiva estaría formada por Eduardo Águila, Juanpe Ramírez, Román Torres y Juan Sanabria. En el mediocampo jugarían Rodrigo Dourado, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Miguel García, con Yan Lemos y João Pedro como dupla ofensiva.