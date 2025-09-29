Dak Prescott rompió récord histórico de pases completos en Dallas

Dak Prescott El mariscal de campo también se ha convertido en un top-3 histórico de yardas lanzadas y pases de anotación.

El partido estelar de domingo por la noche entre Dallas y Green Bay nos regaló un emocionante empate 40-40 en la cancha del AT&T Stadium. Las ofensivas de ambas franquicias fueron las estelares en este enfrentamiento, tanto que Dak Prescott rompió un nuevo récord en la historia de los Cowboys

Dak Prescott: el quarterback con más pases completos en la historia de Cowboys

El mariscal de campo de Dallas dio una actuación individual memorable este fin de semana con 31 pases completos en 40 intentos para 319 yardas y tres pases de anotación, además de uno por acarreo.

Con estas cifras, el egresado de Misisipi State llegó a 2,901 pases completos con la “estrella solitaria” en el casco, superando a Troy Aikman, quien tenía el récord con 2,898 hasta el juego de esta noche.

Persiguiendo la historia

Además de esta cifra, Prescott podría romper otros dos récords históricos esta temporada. El número 4 de Dallas cuenta con 32,237 yardas lanzadas, por lo que necesita 1,946 para superar el récord histórico que actualmente ostenta Tony Romo.

También, está a 33 pases de anotación lanzados para llegar a 249 y convertirse en el mariscal de campo con más pases lanzados dentro de esta franquicia, buscando también superar a Tony Romo, que ostenta el primer lugar en este rubro con 248.

Dak Prescott se encuentra jugando su décima temporada en la NFL y como mariscal de campo de los Dallas Cowboys y cuenta con contrato para esta y dos temporadas más.