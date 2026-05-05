Mohamed pide paciencia y carácter: Toluca va por la remontada ante LAFC

DIRECTOR TÉCNICO. La experiencia del Turco debe pesar en el partido. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

El argentino Antonio “Turco” Mohamed, entrenador de Toluca, dejó claro que la paciencia será el factor determinante para intentar revertir la serie ante Los Angeles FC y sellar su boleto a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En la antesala del partido de vuelta de semifinales, el estratega escarlata aseguró que, pese al menor tiempo de descanso respecto a su rival, su equipo está obligado a mantener la concentración y la claridad en el plan de juego para darle la vuelta al marcador global adverso de 2-1.

PACIENCIA Y CONTUNDENCIA, LA FÓRMULA ESCARLATA

“Tener paciencia para manejar la pelota y recuperar la contundencia que hemos mostrado en otros momentos será clave”, afirmó Mohamed, quien confía en que el equipo pueda imponer condiciones en casa.

El entrenador también reconoció que el apretado calendario ha sido un obstáculo importante en el rendimiento del equipo, que ha tenido actividad tanto en el torneo internacional como en la Liga MX, donde recientemente cayó ante Pachuca en la ida de los cuartos de final del Clausura.

DESGASTE FÍSICO Y LESIONES, FACTORES A SUPERAR

El “Turco” admitió que las lesiones y el desgaste físico han afectado el ritmo competitivo del equipo en liga, lo que ha impedido mantener la intensidad mostrada en otros momentos de la temporada.

Sin embargo, subrayó que para este compromiso de Concacaf el plantel llegará prácticamente completo, lo que representa un impulso anímico importante. “Vamos a salir con lo mejor que tenemos. Sabemos que puede ser un partido largo, pero tenemos claros los objetivos: queremos ganar ambos torneos”, destacó.

MENTALIDAD GANADORA DENTRO DEL VESTIDOR

Esa confianza también es compartida por el mediocampista Jesús Angulo, quien aseguró que el equipo debe aferrarse a la mentalidad campeona que lo ha caracterizado en torneos recientes.

“Sabemos que le podemos ganar a cualquiera. Va a ser complicado, pero tenemos un gran equipo y las condiciones para remontar en nuestra casa”, puntualizó el jugador escarlata.

TOLUCA, CON HISTORIA Y AMBICIÓN INTERNACIONAL

El conjunto mexiquense buscará meterse en lo que sería su sexta final en la historia del certamen, una competencia en la que ya conoce tanto la gloria como la derrota.

De las cinco finales previas, Toluca conquistó el título en 1968 y 2003, mientras que cayó en las ediciones de 1998, 2006 y 2014, por lo que el duelo ante LAFC representa una nueva oportunidad de regresar a la élite de la Concacaf.

Con el respaldo de su afición y la necesidad de remontar, los Diablos Rojos se preparan para una noche decisiva en la que la paciencia, la contundencia y el carácter definirán si su sueño internacional sigue vivo.