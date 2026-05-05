Tigres ruge fuerte y se instala en la final de la Concacaf

GARRA. El equipo de la UANL aprovechó su localía y ya es finalista.

Los Tigres UANL confirmaron su poderío en casa y se convirtieron en el primer finalista de la Copa de Campeones de la Concacaf, tras vencer por marcador de 1-0 al Nashville SC en el Estadio Universitario de Monterrey.

El conjunto dirigido por Guido Pizarro hizo valer su localía y cerró la serie con un global de 2-0, mostrando carácter ante un rival que llegó con credenciales tras eliminar a equipos de peso como el Inter Miami de Lionel Messi y al Club América.

Un inicio intenso con golpe inesperado

Desde el arranque, Tigres intentó imponer condiciones con presión alta y posesión ofensiva, pero sufrió un duro golpe apenas al minuto 14 con la lesión del mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán, pieza clave en el funcionamiento del equipo.

La salida del charrúa modificó el ritmo del encuentro. Nashville, liderado por el alemán Hany Mukhtar, adelantó líneas y comenzó a encontrar espacios, generando aproximaciones peligrosas ante una zaga felina momentáneamente desordenada.

Brunetta define y Tigres sentencia

El complemento inició con dominio visitante, pero poco a poco los regiomontanos recuperaron el control del balón. La insistencia rindió frutos al minuto 68, cuando el argentino Ángel Correa filtró un balón preciso para Juan Brunetta, quien definió con un potente derechazo para vencer al arquero Brian Schwake.

El gol desató la fiesta en el Volcán y obligó a Nashville a volcarse al ataque. Sin embargo, los felinos se mostraron sólidos en defensa y neutralizaron cualquier intento de reacción para asegurar el pase a la final.

A un paso del título continental

Con este resultado, Tigres UANL espera rival para la final del próximo 30 de mayo, que saldrá de la serie entre Toluca y Los Angeles FC, quienes definirán su enfrentamiento en territorio mexicano.

El conjunto universitario buscará ahora coronar su gran torneo con un nuevo título internacional, consolidándose como uno de los clubes más competitivos de la región.