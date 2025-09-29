Murió Javier Sánchez Galindo: leyenda de Cruz Azul y ex seleccionado nacional

Javier Sánchez Galindo Ganó cinco títulos de liga con 'La Máquina' y se convirtió en seleccionado nacional. (JUVAGOL)

Una vida consagrada al balón

Originario de la Ciudad de México , Sánchez Galindo desarrolló una carrera que abarcó de 1966 a 1982. Durante esos años vistió los colores de clubes emblemáticos como Cruz Azul, América, Chivas, Coyotes Neza y los Los Angeles Aztecs de los Estados Unidos.

Con Cruz Azul, protagonizó una etapa dorada: ganó 5 títulos de Liga, 3 Concachampions, 2 Campeón de Campeones y una copa nacional.

Con América, sumó un campeonato de Liga, un Campeón de Campeones, una Concachampions y una Copa Interamericana.

Adiós a una leyenda 🕊️ Javier Sánchez Galindo, histórico futbolista mexicano, falleció. pic.twitter.com/5VdqGU73wE — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 29, 2025

A nivel selección nacional, participó en los Juegos Olímpicos de 1968, donde México ocupó la cuarta posición. También formó parte del equipo que obtuvo el Campeonato de Naciones de Concacaf en 1971 (antecedente de la Copa Oro).

Durante su paso por la liga estadounidense, tuvo la oportunidad de coincidir con figuras legendarias como Johan Cruyff.

Últimos días y confirmación de su fallecimiento

Fernando Schwartz, director de Comunicación de Selecciones Nacionales de México, fue quien oficializó la noticia del deceso. Hasta ahora, la causa del fallecimiento no ha sido revelada públicamente, pues la familia habría optado por mantener la privacidad del caso.

Hace apenas unos días, el periodista Javier Alarcón comentó que Sánchez Galindo estaba hospitalizado en estado delicado.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) compartió en redes sociales un mensaje de condolencias por la pérdida del “Pierna Fuerte”.

Asimismo, medios deportivos han señalado que se espera que Cruz Azul, América y otros clubes relacionados rindan homenaje al exdefensa en próximos partidos.

Legado imborrable

Javier Sánchez Galindo deja un legado imborrable en la historia del fútbol mexicano. Como defensor aguerrido y figura clave en los clubes que defendió, su paso marcó épocas gloriosas. Su partida deja un hueco emocional entre los aficionados, compañeros y el balompié nacional en general.