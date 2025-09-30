Los Cabos, el paraíso del golf en México: lujo, competencia y expansión internacional

OASIS TERRENAL. Infraestructura de clase mundial en Baja California Sur.

Los Cabos, ubicado en Baja California Sur, se ha convertido en el epicentro del golf en México. Actualmente cuenta con 17 campos de golf, de los cuales 12 están entre los 20 mejores del país, según el ranking Best Golf Courses México 2024 de Golf Digest.

Dos de estos campos figuran en el prestigioso listado de los 100 mejores del mundo:

The Dunes Course at Diamante (puesto 47)

(puesto 47) Cove Club (puesto 100)

Este nivel de infraestructura ha permitido que Los Cabos sea sede del World Wide Technology Championship del PGA Tour, evento que anteriormente se celebraba en el campo El Camaleón en Mayakoba, Playa del Carmen, durante 15 años consecutivos.

DIVERSIDAD DE CAMPOS Y DISEÑO DE LEYENDAS

La oferta golfística en Los Cabos se divide en distintas categorías:

8 campos públicos : Solmar Golf Links, Cabo San Lucas Country Club, Cabo del Sol, Cabo Real Golf Club, Palmilla Golf Club (9 hoyos), Club Campestre San José, Vidanta Los Cabos y Puerto Los Cabos Golf Club.

: Solmar Golf Links, Cabo San Lucas Country Club, Cabo del Sol, Cabo Real Golf Club, Palmilla Golf Club (9 hoyos), Club Campestre San José, Vidanta Los Cabos y Puerto Los Cabos Golf Club. 3 campos tipo resort : Quivira Golf Club (Pueblo Bonito), Palmilla Golf Club, Costa Palmas (Four Seasons Resort Los Cabos).

: Quivira Golf Club (Pueblo Bonito), Palmilla Golf Club, Costa Palmas (Four Seasons Resort Los Cabos). 5 campos con disponibilidad limitada : El Cardonal by TGR (Diamante Resort), The Fines Course, The Oasis Shorts Course, Twin Dolphins Golf Course y Chileno Bay Golf Course.

: El Cardonal by TGR (Diamante Resort), The Fines Course, The Oasis Shorts Course, Twin Dolphins Golf Course y Chileno Bay Golf Course. 3 campos totalmente privados: Cove Club, Querencia y El Dorado.

Además, hay tres campos en construcción que prometen elevar aún más el nivel competitivo: Quivira Los Cabos, The Legacy y Oleada Cabo San Lucas.

DISEÑADORES DE TALLA INTERNACIONAL

Los campos de golf en Los Cabos han sido diseñados por figuras legendarias del golf mundial, lo que añade prestigio y atractivo internacional:

Jack Nicklaus : 6 campos construidos y 1 en desarrollo

: 6 campos construidos y 1 en desarrollo Tiger Woods : 2 campos y 1 en construcción

: 2 campos y 1 en construcción Greg Norman : 2 campos

: 2 campos Robert Trent Jones Jr. : 1 campo

: 1 campo Tom Fazio : 2 campos

: 2 campos Fred Couples : 1 campo

: 1 campo Dana Fry & Jason Straka : 1 campo

: 1 campo Ernie Els : 1 campo en construcción

: 1 campo en construcción Davis Love III: 1 campo

TURISMO DEPORTIVO Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La consolidación de Los Cabos como destino golfístico ha impulsado el turismo deportivo en la región, atrayendo a jugadores profesionales, aficionados y turistas de alto poder adquisitivo. La combinación de infraestructura de lujo, paisajes espectaculares y eventos internacionales posiciona a Los Cabos como un referente en América Latina.