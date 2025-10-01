México rescata empate agónico ante España y deja a la Roja al borde de la eliminación

SE DIERON CON TODO. España y México pelearon en la cancha como todos unos valientes.

La Selección Mexicana Sub-20 dejó escapar una victoria que parecía segura y terminó empatando 2-2 ante España en el Estadio Nacional de Santiago, en la segunda jornada del Grupo C del Mundial Sub-20 de Chile. El resultado complica el panorama para ambos equipos: México suma dos puntos en igual número de partidos, mientras que España apenas consiguió su primer punto y se ubica en el fondo de la tabla.

La definición del grupo dependerá del resultado entre Marruecos (3 puntos) y Brasil (1 punto), quienes se enfrentan más tarde. El empate deja a los españoles obligados a vencer a los brasileños en la última jornada para tener opciones de avanzar.

GILBERTO MORA, EL HÉROE INESPERADO DEL TRI

El partido comenzó con dominio español, pero fue México quien abrió el marcador al minuto 32 gracias a un gol del joven delantero Gilberto Mora Zambrano, de apenas 16 años, quien más tarde se convertiría en el héroe del encuentro al marcar también el tanto del empate en los minutos finales.

Antes del primer gol, Pablo García, extremo del Real Betis, estuvo cerca de adelantar a España tras un error del arquero Enmanuel Ochoa, pero no logró concretar. México también se salvó de un penalti gracias a la intervención del VAR, solicitado por el técnico Eduardo Arce, quien utilizó una de sus tarjetas para pedir revisión. El árbitro argentino Darío Herrera rectificó su decisión tras comprobar que Rodrigo Pachuca no había cometido falta.

ESPAÑA REACCIONA, PERO MÉXICO RESISTE

El empate llegó al minuto 42 con una gran jugada colectiva de España que culminó en un potente disparo de Pablo García al ángulo. En la segunda mitad, los europeos mantuvieron la presión, buscando el triunfo que les permitiera mantenerse con vida en el torneo.

México, por su parte, sufrió la ausencia de jugadores clave como Tahilel Jiménez y Diego Sánchez, además de una actuación discreta de su mediocampista Obeid Vargas, quien fue sustituido por Yael Padilla, del Guadalajara, al inicio del complemento.

PENALTI POLÉMICO Y REACCIÓN MEXICANA EN EL CIERRE

España se adelantó al minuto 80 con un penalti ejecutado por Iker Bravo, tras una falta cometida por César Bustos sobre Jan Virgili. Aunque el cuerpo técnico mexicano pidió revisión, el árbitro confirmó la infracción y el gol fue válido.

Lejos de rendirse, México encontró el empate al minuto 87. Tras una pausa por revisión de tarjeta roja, Bustos envió un centro al área, Montiel lo prolongó y Mora apareció para definir con clase y marcar su segundo gol del partido. Incluso, el Tri estuvo cerca de ganar con un cabezazo del mismo Mora en los últimos instantes.

PANORAMA DEL GRUPO C TRAS DOS JORNADAS

Con este resultado, el Grupo C queda abierto. Marruecos lidera con 3 puntos, seguido por México con 2, Brasil con 1 y España con 1. La última jornada será decisiva para definir los clasificados a la siguiente fase.