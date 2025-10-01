¿Y los boletos?: fans denuncian que la FIFA los ‘ghosteo’ con correos de confirmación

Entradas para la Copa del Mundo Han sido pocos los fans que han recibido el correo de confirmación y el enlace personal para comprar entradas al Mundial de 2026.

Este miércoles 1 de octubre está iniciando oficialmente la primera etapa de venta de venta de boletos para el Mundial FIFA 2026 en la que participaron exclusivamente personas con tarjeta VISA. Sin embargo, múltiples aficionados y aficionadas denunciaron que nunca recibieron correo de confirmación ni de rechazo, generando molestia y confusión en el proceso de compra de entradas.

¿Qué pasó con los boletos para el Mundial FIFA 2026?

En esta primera etapa de venta de boletos, La FIFA informó que más de 4.5 millones se inscribieron para poder participar en el sorteo.

De acuerdo con el proceso de compra, la FIFA comenzaría a enviar correos electrónicos a partir de este lunes 29 de octubre para informar si tendrías la posibilidad o no de comprar.

En caso de ser seleccionado se te enviaría un enlace para poder adquirir entradas en una hora y fecha específica. En caso de no, también se te enviaría un mensaje para confirmarte que no tendrías oportunidad de comprar en esta primera etapa. Esta venta comenzó ya este miércoles 1 de octubre.

Sin embargo, personas en redes sociales están cuestionando que no recibieron ninguno de los correos. Aunque algunas pocas personas sí obtuvieron el de confirmación, quienes no obtuvieron respuesta señalan que la FIFA los ‘ghosteo’ en esta primera etapa.

¿Cuándo será la segunda etapa de venta de boletos para el Mundial FIFA 2026?

En caso de que tampoco hayas recibido un enlace de compra, tendrás una segunda oportunidad entre el lunes 27 y el viernes 31 de octubre, donde podrás registrarte en el sitio oficial de FIFA para un segundo sorteo. En este podrás ingresar más métodos de pago y no sólo tarjetas de débito o crédito de VISA.