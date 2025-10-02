Alistan preparativos para el WWT Championship en Los Cabos

Torneo en Los Cabos. El Cardonal at Diamante se pone bello para recibir en próximos días el World Wide Technology Championship del PGA Tour. (Foto especial)

A poco menos de un mes para el desarrollo del torneo World Wide Technology Championship del PGA Tour, los preparativos se ponen a punto en el campo El Cardonal at Diamante en Los Cabos para recibir a un field de 120 jugadores que buscarán sumar puntos para la FedExcup, el torneo reparte 500 puntos, además de una bolsa de 6 millones de dólares.

Uno de esos 120 jugadores que llamarán la atención en el field es el estadounidense J.J. Spaun quien se consagró campeón en la 125 edición del US Open este año. El golfista de 34 años solo tenía un título de la PGA en su palmarés, el Valero Texas Open de 2022 y ahora en Los Cabos buscará el tercer título de su carrera.

El World Wide Technolgy Champioship se jugará del 4 al 6 de noviembre próximo en un campo, El Cardonal, inaugurado en 2014, el primer campo de golf diseñado por TGR Design y Tiger Woods, ganador de 15 Majors y en suma triunfador en 82 ocasiones en el PGA Tour.

Será la tercera vez que el WWT Championship se celebre en Los Cabos en Baja California Sur y la decimonovena edición del torneo en territorio mexicano, después de haber iniciado en Mayakoba, Playa del Carmen en Quintana Roo.

Este nuevo destino en Baja California Sur se caracteriza por ser una zona de desierto, montaña y mar. El comité organizador del evento invita a los amantes del golf a descubrir una nueva ruta turística con un torneo de golf del más alto nivel competitivo como lo es el PGA Tour.

Los Cabos tienen el clima ideal para los grandes eventos

“Precisamente los campos de golf proyectan todas nuestras características naturales de la zona y el buen clima. Cada año 150 mil visitantes vienen a ver nuestras bellezas naturales y a través de torneos del PGA nos ha permitido que en 220 países se conozca más sobre este campo de golf (El Cardonal at Diamante) y los 17 campos adicionales, para que además puedan ver la diversidad que tenemos en Los Cabos; es el mejor destino de golf de América Latina”, así describió la zona, Rodrigo Esponda, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

Las cuatro rondas que se jugarán en el formato stroke play serán televisadas y distribuidas mundialmente a través de la extensa red del PGA Tour, incluyendo Golf Channel en Estados Unidos y Golf Channel Latin America en México y en toda Latinoamérica.

A nivel internacionalmente, la cobertura del PGA Tour está disponible en más de 200 países y territorios en 26 idiomas a través de 44 socios de transmisión y digitales, se informó.