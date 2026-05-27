Chivas cambiará de patrocinador de ropa el 30 de junio, ¿Qué marca vestirá al Rebaño?

Chivas Las Chivas Rayadas del Guadalajara estrenarán uniformes para la próxima temporada. (Chivas)

Las Chivas Rayadas del Guadalajara tuvieron un torneo Apertura 2026 con un buen papel, no alcanzaron el título, pero poco a poco armaron un plantel digno del equipo y en pocos días estrenarán patrocinador de ropa para la próxima temporada.

¿Qué marca viste a Chivas en la actualidad?

Es difícil ver hoy en día un jersey de Chivas que no sea de Puma, las ediciones retro de otras marcas como Atlética, Reebok, Nike o adidas son bien valoradas, pero próximamente volverán a cambiar de patrocinador de ropa.

Actualmente, Chivas utiliza ropa de la marca Puma, pero en medio del Mundial 2026 termina el contrato, por lo que estrenarán marca después del 30 junio, fecha en que termina el actual contrato con la firma deportiva.

Tuvieron que pasar al menos 10 años para que Chivas lograra un nuevo acuerdo con una marca, ya que es una de las playeras más vendidas en México y su imagen traspasa fronteras por la gran cantidad de mexicanos rojiblancos que hay en otros países.

¿Qué marca vestirá a Chivas a partir del 1 de julio?

A partir del 1 de julio de 2026, el equipo tapatío anunciará el vínculo con Nike, marca que se ganó el derecho de vestir al Rebaño de nueva cuenta y se espera que sean modelos novedosos e innovadores los que muestren en la primera colección del equipo.

A partir de esa fecha, la marca también deberá comenzar a lanzar su campaña para vestir al Rebaño, por lo que pronto comenzarán a desplegar comerciales y modelos de la nueva línea que próximamente saldrá a la venta.

Así también, la marca no sólo vestirá al equipo varonil, equipo femenil, Fuerzas Básicas, cuerpos técnicos y staff de Chivas también son contemplados para lucir las nuevas prendas.

Esta semana está en vigor el Hot Sale 2026, pero la tienda oficial de Chivas ya tenía en descuento jerseys y playeras del equipo todavía con Puma.

Hay precios que van desde los 899 pesos hasta los 1,139 pesos, pero en algunas tiendas en línea de ropa deportiva también hay ofertas.

¿Cuándo patrocinó Nike a las Chivas?

Por otra parte, Nike ya vistió a las Chivas hace más o menos tres décadas, pero la relación apenas duró un año, ya que Atlética llegó para firmar por más tiempo al Rebaño.

Es por esta razón que las prenda de Chivas con la insignia de la palomita son bastante cotizadas, debido a que no hubo una producción en masa durante un largo tiempo.